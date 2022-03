C’è Horsa tra i vincitori dei Regional Partner Awards Qlik

Come riportato anche sul suo sito, Horsa ha annunciato che Horsa Insight, Business Unit del Gruppo che si occupa di Data&Analytics, si è distinta come miglior Partner EMEA 2021 in occasione dell’annuale Partner Kick Off Meeting di Qlik.

In particolare, il risalto è che, dopo essere stata premiata come miglior partner italiano per più di un decennio, oggi Horsa scala la classifica anche a livello EMEA e lo ha fatto in un contesto in cui Qlik ha premiato l’efficienza della sua community dei partner che aiuta a promuovere l’adozione da parte dei clienti dell’unica piattaforma multi-cloud end-to-end del settore realizzata per l’Active Intelligence.

Come sottolineato in una nota ufficiale rilasciata alla stampa da Poornima Ramaswamy, EVP of Global Solutions and Chief of Staff to CEO di Qlik: «Nel corso dell’ultimo anno i nostri partner hanno prontamente abbracciato il nostro programma di Cloud Services e la nostra visione dell’Active Intelligence, aiutando clienti di tutto il mondo ad essere più efficienti, identificare le opportunità di business e renderle reali attraverso i dati e le analytics di Qlik. Nonostante le condizioni di un mercato in continua evoluzione con cui ci siamo scontrati nell’anno passato, è emerso il valore del nostro ecosistema di partner e siamo felici di poter celebrare oggi il successo reciproco raggiunto».

In particolare, il premio conseguito come Solution Provider of the Year agli EMEA Partner Awards di Qlik è per Horsa grande fonte di orgoglio e va a confermare, ancora una volta, le competenze del Gruppo su Qlik, nonché la capacità di seguire l’evoluzione del business, valorizzando la piattaforma di Active Intelligence end-to-end in ambito Data&Analytics.

