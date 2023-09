Celly è a TFWA 2023. Lo ha annunciato lo stesso brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop.

Dall’1 al 5 ottobre 2023, Celly sarà, dunque, impegnato a presenziare alla Tax Free World Association, manifestazione dedicata all’industria globale del duty free e del travel retail in programma a Cannes.

Celly è a TFWA 2023 con…

Presso lo stand di Celly i visitatori avranno la possibilità di scoprire l’ampio portafoglio prodotti del brand, che ne dimostra la grande attenzione ai trend più recenti. Dai prodotti compatibili con tecnologia MagSafe fino ad arrivare ai supporti per la ricarica rapida, che spaziano da caricabatterie da rete a powerbank.

Celly è a TFWA 2023 ha già annunciato che non mancheranno accessori e prodotti wearable. In particolare il tracker Smart Finder e i nuovissimi trainer, così come la gamma Kids dedicata ai più piccoli e il mondo audio, declinato in referenze wireless, auricolari e cuffie.

Al TFWA 2023 con un occhio all’ambiente

Uno spazio dedicato sarà riservato alla collezione Planet, con cui il brand di casa Esprient dimostra il proprio impegno nei confronti dell’ambiente. La gamma realizzata in plastica 100% riciclata è composta da cover, caricabatterie, cavi, fino ad arrivare ad un powerbank (capacità 10.000mAh) e a un caricatore per auto.

Infine, la storica licenza Pantone sarà protagonista dello stand Celly, con gli accessori più classici e simbolo della collezione affiancati da alcune referenze della più recente gamma dedicata al mondo IT e smart working.

Tutte le novità e i prodotti di punta di Celly saranno esposti a TFWA 2023 presso Green Village – Booth L 61, dall’1 al 5 ottobre 2023.