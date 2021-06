Commvault, azienda globale specializzata in Intelligent Data Services in ambienti on-premise, cloud e SaaS, ha ottenuto il riconoscimento di Hewlett Packard Enterprise (HPE) GreenLake Momentum Partner of the Year 2021 nel corso dell’evento HPE Discover 2021.

I riconoscimenti Partner of the Year 2021 premiano i partner di tutto l’ecosistema HPE per il loro incredibile impegno verso l’eccellenza dei clienti, le prestazioni costanti e significative, e l’attenzione alla crescita e ai reciproci obiettivi. I vincitori sono selezionati in base ai risultati finanziari, alla capacità di sviluppare soluzioni innovative e di portare risultati di business importanti per i clienti condivisi.

“Nell’ultimo anno, i partner HPE hanno davvero superato ogni aspettativa. Sono incredibilmente orgoglioso di poterli onorare con questi riconoscimenti,” evidenzia George Hope, Worldwide Head of Partner Sales, HPE. “Come azienda basata sul canale, HPE si impegna a sostenere i partner con le migliori innovazioni, iniziative e competenze sul mercato, per fare davvero la differenza e garantire risultati migliori ai clienti condivisi. Siamo grati per la partnership solida e costante, che ci permette di collaborare e crescere insieme, stabilendo al contempo un nuovo standard per il nostro successo comune.”

“È un onore essere considerati tra i migliori partner di HPE per il terzo anno consecutivo. Insieme, Commvault e HPE credono che i valori “partner-first” e il forte impegno a portare risultati migliori ai clienti comuni, siano elementi fondamentali per supportarli a liberare il loro potenziale di crescita,” sottolinea John Tavares, Vice President, Worldwide Partner Organization di Commvault. “Siamo più che mai entusiasti della nostra fruttuosa partnership con HPE. Le nostre innovazioni in collaborazione con GreenLake Backup-as-a-Service e la stretta integrazione con la tecnologia HPE offrono ai nostri clienti soluzioni semplici, flessibili e radicalmente scalabili, sia on-premise che nel cloud.”

La nuova Intelligent Data Services Platform sfrutta tutto il portfolio esistente di Commvault attraverso vari modelli di erogazione – sottoscrizione software, appliance integrata, soluzione gestita tramite partner e SaaS – e rappresenta un elemento di differenziazione fondamentale nel mercato. La piattaforma comprende numerosi servizi, quali Data Management & Protection, Data Security, Data Compliance & Governance, Data Transformation, e Data Insights, offrendo un supporto completo e realmente end-to-end per storage e workload, indipendentemente da dove i dati risiedano risiedano.

Le innovazioni sviluppate dalla partnership tra Commvault e HPE, per fornire servizi BaaS con GreenLake, mettono a disposizione dei clienti una protezione dei dati solida e riconosciuta, con la flessibilità di scalare in base alle loro esigenze di crescita, mantenendo la protezione di classe enterprise di cui hanno bisogno.