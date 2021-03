Computer Gross: “Il nostro impegno sarà quello di trasferire sul canale le competenze avanzate ed accompagnare i nostri partner attraverso un percorso di successo con le soluzioni di WatchGuard”

Computer Gross, distributore di soluzioni ICT leader in Italia, e WatchGuard Technologies, vendor attivo nell’ambito della sicurezza informatica, hanno stretto una partnership volta al rafforzamento della comune strategia sul Canale ICT.

Da 25 anni WatchGuard fornisce sicurezza di grado enterprise ad aziende di tutti i tipi e dimensioni attraverso soluzioni facili da implementare e da gestire. In un mondo in cui il panorama della sicurezza informatica è in costante evoluzione e ogni giorno emergono nuove minacce, WatchGuard rende accessibile ad aziende distribuite e PMI soluzioni per la sicurezza e l’intelligence di rete, per il Wi-Fi sicuro, per l’autenticazione multi-fattore e la protezione avanzata degli endpoint, consentendo di proteggere le loro risorse più importanti, tra cui oltre 10 milioni di endpoint.

“Con l’accordo siglato con Computer Gross aggiungiamo un altro importante distributore al nostro canale di vendita” dichiara Ivan De Tomasi, Country Manager Italy & Malta di WatchGuard Technologies. “Computer Gross è una realtà strutturata sia da un punto di vista commerciale che tecnico e ha quindi tutte le potenzialità necessarie per gestire la varietà tecnologica di cui si compone oggi la nostra offerta. Abbiamo già portato a termine le fasi di allineamento e training sui nostri prodotti. Siamo quindi pronti a scendere in campo insieme per offrire un servizio e un supporto completo ai rivenditori e ai system integrator.”

“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con WatchGuard, player leader nel mercato della Security” afferma Enrico Manetti, Business Unit Manager Security, Computer Gross “Il nostro impegno sarà quello di trasferire sul canale le competenze avanzate che sono da sempre alla base della nostra strategia ed accompagnare i nostri partner attraverso un percorso di successo con le soluzioni altamente innovative e competitive di WatchGuard”.