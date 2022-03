Con Netalia gli MSP diventano Cloud-First

Netalia, la Public Cloud Company italiana, si propone come partner strategico per i Provider di Servizi Gestiti (MSP) alla ricerca di un’infrastruttura solida, resiliente e scalabile con cui superare i vincoli del on-premise, creare servizi innovativi e modelli di business vincenti.

La crescita degli MSP nell’era del cloud

I Managed Service Provider sono un pilastro del canale IT. L’erogazione di servizi gestiti consente alle imprese di svincolarsi dalla complessità del comparto tecnologico e dalla necessità di acquisire asset e competenze, per concentrarsi sulla crescita del business.

Il ruolo strategico degli MSP alimenta la concorrenza e li obbliga ad evolvere: devono sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto e garantire livelli di servizio sempre più sfidanti. Da sempre, hanno erogato i servizi attraverso infrastrutture proprietarie, onerose a livello gestionale e, al tempo stesso, inadatte a creare vantaggio competitivo. I data center proprietari impongono investimenti continui e competenze dedicate, si basano su costi non prevedibili e hanno una scalabilità limitata.

Avvalersi di una piattaforma di Public Cloud per l’erogazione dei servizi significa abbattere i costi in conto capitale e delegare a un Cloud Provider di fiducia la gestione dell’infrastruttura, garantita da livelli di uptime elevatissimi. Sfruttando una piattaforma cloud, gli MSP possono specializzarsi, innovare e creare nuovi modelli di business a supporto della crescita futura.

L’offerta Netalia per i Managed Service Provider

Netalia aiuta gli MSP a diventare cloud-first e a rafforzare il proprio posizionamento sul mercato attraverso la flessibilità, la scalabilità, la resilienza e le performance di un cloud italiano. La flessibilità di un’infrastruttura solida e resiliente progettata in ottica di compliance e multiregion, in particolare, si traduce per gli MSP nell’erogazione di più servizi e nello sviluppo di nuove linee d’offerta a supporto della trasformazione digitale delle imprese.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Michele Zunino, AD di Netalia: «Per Netalia la catena del valore si costruisce insieme a tutti i soggetti che operano nella filiera ICT, mettendo in evidenza le competenze specifiche per costruire un’offerta competitiva che porti vantaggi ai clienti finali. Tra i nostri partner ci sono sicuramente gli MSP che come tanti soggetti di questo ecosistema devono essere messi nella condizione di esprimere il loro valore all’interno dei nuovi modelli che disegna la trasformazione digitale».