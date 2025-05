CoreTech: successo per il primo appuntamento con #MSPFidelity

L’idea originale alla base del nuovo programma #MSPFidelity di CoreTech è proprio quella di fornire ai partner dell’Azienda tutti gli strumenti più aggiornati che la tecnologia e il business possono offrire nel mercato IT (Information Technology) per garantirne il successo. Perciò, una serie di eventi di formazione (che sono gratuiti e dedicati agli appartenenti al programma #MSPFidelity) pensati per rendere i partecipanti non solo edotti sulle principali tendenze e novità tecnologiche e di mercato, ma anche in possesso degli strumenti più opportuni per applicarle con successo nel proprio lavoro quotidiano. In particolare, quest’ultimo aspetto degli eventi di formazione viene svolto dai laboratori pratici, che fanno parte integrante di molti dei corsi proposti da CoreTech in questo ambito, con la supervisione di personale attento e preparato per garantire un trasferimento di conoscenze efficace e completo.

In marzo il primo evento “pilota”

Durante lo scorso mese di marzo ha avuto luogo il primo evento che ha costituito un test per il nuovo formato e il nuovo programma di eventi, inaugurando tra l’altro la nuova, spaziosa e attrezzata sede Milanese di CoreTech. Il 14 marzo, infatti, ha avuto luogo il “Laboratorio SOC per MSP”, dove sono state approfondite le principali tematiche legate alla creazione e alla manutenzione di un SOC (Security Operations Center), cioè di un centro operativo per gestire la sicurezza informatica dei clienti, dedicato agli MSP (Managed Services Provider), cioè ai partner focalizzati sull’erogazione di servizi gestiti, parte del programma #MPSFidelity appena lanciato. Le soluzioni adottate e proposte per il SOC sono state costituite in parte da software open source e in parte da software commerciale, in modo da consentire un funzionamento corretto fino al livello pratico di un parco clienti di notevoli dimensioni, senza modificare in modo significativo il costo del servizio. La mattinata è stata conclusa da un pranzo, offerto da CoreTech, seguito da una discussione sul programma #MPSFidelity e sulle prossime iniziative in cantiere. Questa stessa formula sarà replicata, con le variazioni del caso dettate da contenuti e numero di partecipanti, nei prossimi eventi dedicati ai partner CoreTech e le cui linee guida sono già disponibili per tutti gli interessati sul sito dell’Azienda,

Risultati

La partecipazione all’evento è stata molto interessante: la sala conferenze della sede CoreTech utilizzata è stata sufficiente a ospitare i partecipanti e le attività svolte nel corso del training. Tra l’altro, la dotazione tecnica e informatica all’avanguardia ha consentito a tutti i partecipanti di interagire efficacemente, attraverso i propri PC portatili, per fruire al massimo dei contenuti del corso. Il calendario di corsi già fissati per il prossimo futuro è disponibile sul sito CoreTech e verrà divulgato con opportuno anticipo ai membri del Programma #MSPFidelity.

Dichiarazioni da Coretech

“Abbiamo pensato questo programma di formazione insito nell’iniziativa #MSPFidelity proprio per offrire ai nostri partner un incentivo ulteriore ad aderire al programma con convinzione”, commenta Monica Gatti, Marketing Manager di CoreTech, “certi di guadagnare ulteriori vantaggi per il futuro del proprio business e per il proprio posizionamento in un mercato sempre più esigente e competitivo”.

“Per le prossime “puntate” degli eventi del nostro programma, pensati per i partner più attenti e più coinvolti dalle attività di CoreTech”, conferma il CEO di CoreTech, Roberto Beneduci, “siamo certi che la partecipazione sarà ancora più importante e entusiasta. Non vediamo l’ora di accogliere presso la nuova sede CoreTech i nostri partner, per avviare una nuova, fruttuosa pagina della nostra collaborazione a favore dei nostri clienti”.