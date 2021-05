ASUS annuncia un rafforzamento della propria rete di Service Provider volto a garantire servizi di assistenza in maniera sempre più capillare. È in quest’ottica che sono nati gli Official Service Center: 10 rivenditori certificati sul territorio italiano che sono stati selezionati tra tutti i punti vendita ASUS e che da ora sono a disposizione per offrire a tutti gli utenti servizi di assistenza e riparazione dedicati.

I nuovi Official Service Center rispondono a determinati requisiti, quali la disponibilità di un adeguato laboratorio per gestire diverse tipologie di interventi e di un team tecnico altamente formato grazie a technical training specifici tenuti dal team ASUS.

Tutti i plus dei Service Provider ASUS

In qualità di centri ufficiali, i Service Provider ASUS offrono servizi di assistenza sia a consumatori privati sia ad aziende. Si occupano della riparazione di Notebook, All-in-One e Smartphone sul piano Software di primo livello.

Sempre ASUS fa sapere che, per Notebook e All-In-One, gli interventi sono anche previsti sul piano Hardware.

Avendo accesso a una banca dati dedicata e personalizzata, nonché a componenti di ricambio originali ASUS, gli Official Service Center distribuiti in maniera capillare sul territorio offrono un servizio specializzato, sia per device in garanzia sia per prodotti fuori garanzia, in base ai Termini & Condizioni segnalati, di volta in volta, in ciascuna garanzia o dal servizio di assistenza del prodotto acquistato in garanzia.

Di seguito la lista dei ASUS Official Service Center attualmente attivi sul territorio nazionale: