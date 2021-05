La nuova filosofia di Dell Technologies vede l’azienda focalizzata sulla creazione di prodotti sempre più pensati per semplificare la vita e migliorare la produttività e la collaborazione in un mondo che, post-covid, si trova ancora in una fase di profonda e veloce trasformazione.

Nascono in quest’ottica le nuove workstation Precision 3000, progettate per gestire anche le attività più impegnative in termini di prestazioni grazie alla loro potenza di elaborazione che deriva da processori, archiviazione e grafica di livello professionale. Le nuove workstation Precision 3000, nate dalla collaborazione con partner software di rilievo come Adobe e Autodesk, sono pensate per il mondo dell’editing, della progettazione e dei flussi di lavoro CAD.

Con i più recenti processori Intel Core o Xeon W-1300 di undicesima generazione e velocità di memoria più elevate fino a 3200 MHz, questi sistemi supereranno facilmente le attività intensive. Ideali per chi lavora con set di dati di grandi dimensioni o CAD 2D e 3D, sono dotati di grafica PCI Express Gen 4 e capacità di archiviazione configurate con le più recenti opzioni grafiche professionali NVIDIA e AMD. Offrono anche storage scalabile e compatibile con RAID per offrire molto spazio per ogni progetto.

La workstation Dell Precision 3650 è un’ottima opzione per i creatori e i data scientist interessati a esplorare progetti di AR e VR o intelligenza artificiale. Dotata di tecnologia Intel Deep Learning Boost è in grado di eseguire rapidamente algoritmi di inferenza su set di dati di grandi dimensioni e dispone di opzioni Ready for VR per generare flussi di lavoro coinvolgenti e massimizzare la potenza creativa. Nuove funzionalità come le porte USB 3.2 ad alta velocità (20 Gb/sec) e le porte Thunderbolt 4 opzionali contribuiranno ad accelerare il trasferimento di dati da e verso dispositivi e unità esterne. Questo sistema supporterà nei prossimi mesi anche GPU basate su architettura NVIDIA Ampere di nuova generazione, con tecnologia NVIDIA RTX.

Accanto a questa troviamo poi la workstation Dell Precision 3450, entrambe già disponibili a livello globale.

Un’altra grande novità è il PC OptiPlex, il primo PC al mondo con alluminio riciclato a circuito chiuso. Un inno alla sostenibilità e solo uno degli ultimi esempi dell’impegno di Dell Technologies nel guidare l’economia circolare e proteggere il pianeta. La nuova linea è ora disponibile con gli ultimi processori Intel Core di 11° generazione.

Gli annunci del mese di maggio si chiudono poi con il rinnovamento dei dispositivi Precision 5560, Precision 5760, XPS 15 e XPS 17, disponibili con l’ultimo Intel Core di 11a generazione e processore mobile Xeon e il lancio della nuova generazione delle workstation Precision 700, che gestiscono carichi di lavoro più intensi con più facilità e sono ora dotate, per la prima volta sulle workstation mobili di Dell, di opzioni di capacità 5G.

Per gli amanti del gaming Dell Technologies lancia i nuovi sistemi Alienware m15 R6 e Dell G15 con i più recenti processori mobili Intel Core serie H di 11a generazione e le nuove GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 30 Series.

Strizzano ancora un occhio alla sostenibilità i Latitude 5421 e 5521, per i quali è stato ampliato l’uso della bioplastica e per finire sono stati presentati il nuovo monitor Dell 32 4K USB-C Hub e le cuffie Dell Premier Wireless ANC con cancellazione attiva del rumore.