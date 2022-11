Digitronica Solution e WIIT Channel Services: firmato accordo di distribuzione

Digitronica Solution e WIIT Channel Services hanno firmato un nuovo accordo di distribuzione. WIIT, con 17 Data Center di proprietà distribuiti fra Italia e Germania e dotati delle massime certificazioni tra cui la Tier IV di Uptime Institute, è leader nell’erogazione di servizi Cloud e Cybersecurity per applicazioni critiche. WIIT Channel Services, business unit di WIIT S.p.A., propone un’offerta di servizi strutturata in modo da poter soddisfare tutte le esigenze di business continuity, dal piccolo professionista alla grande azienda. Tutti i servizi di WIIT Channel Services sono erogati esclusivamente attraverso il canale di Partner in modalità white label.

L’offerta comprende i seguenti servizi:

– Backup in Cloud (BaaS)

– Disaster Recovery in Cloud (DRaaS)

– Antivirus + XDR

– Firewall gestiti

– SIEM

– SOC H24

– IaaS (VCloud director management console)

– Container Kubernetes

– Private/Public/Hybrid Cloud

Digitronica Solution nasce dalla trentennale esperienza nel settore informatico italiano dei soci fondatori; esperienza che spazia dalla distribuzione di prodotti, alle competenze tecniche di assistenza, a quelle sistemistiche e applicative.

Digitronica Solution, in qualità di distributore indipendente di servizi, non si rivolge ai clienti finali ma esclusivamente agli operatori ICT, ai quali offre servizi garantiti del proprio network di fornitori certificati. Grazie al peculiare modello di Digitronica Solution S.r.l., ogni rivenditore ha la possibilità di incontrare in modo semplice ed efficace il giusto fornitore di servizi, di richiedere velocemente preventivi ritagliati sulle specifiche esigenze e di accedere ai servizi in totale tranquillità e trasparenza.

I clienti Digitronica Solution S.r.l. possono accedere ai servizi professionali tramite il sito ServiceGlobe di Digitronica Solution ove è stata predisposta un’apposita sezione dedicata ai servizi Cloud, Cybersecurity e Backup.