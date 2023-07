Distrelec acquisita da RS Group

RS Group ha concluso l’acquisizione del distributore digitale Distrelec espandendo, in questo modo, la presenza di RS nell’Europa continentale.

Il distributore digitale di prodotti industriali e MRO ad alto servizio serve circa 180.000 clienti in 19 Paesi, espandendo in modo significativo la presenza di RS nell’Europa continentale, in particolare in Germania, Svizzera e Svezia. Con sede centrale a Manchester, Regno Unito, Distrelec conta circa 400 dipendenti e 12 uffici vendite in tutta Europa. Gestisce inoltre due centri di distribuzione in Svizzera e nei Paesi Bassi e un centro servizi condiviso in Lettonia.

Distrelec è un’azienda complementare a RS con un mix di prodotti paragonabile e una forte attenzione al cliente, oltre a una disponibilità di prodotti leader del settore. Analogamente a RS, due terzi dei ricavi di Distrelec provengono dai canali digitali e anche il valore medio degli ordini è paragonabile a quello di RS. Questa forte posizione competitiva aumenta le entrate di RS del 40% circa in DACH (Germania, Austria e Svizzera), dell’80% circa in Scandinavia, e rinforza la posizione del Gruppo in Italia, Benelux ed Europa dell’Est.

La base fornitori delle due aziende, in gran parte europea, e la rete di distribuzione combinata miglioreranno l’esperienza dei clienti e l’efficienza operativa, sia di RS che di Distrelec. Inoltre, ci saranno maggiori sinergie derivanti dalle opportunità di vendita dei prodotti del private label di RS, RS PRO, e dell’offerta di soluzioni di RS.

La nuova acquisita sarà integrata nella regione EMEA del Gruppo, sotto la supervisione di Peter Malpas (Presidente EMEA, RS) con membri chiave del team dirigenziale di Distrelec tra cui Raj Patel (Amministratore Delegato) e Ben Scholey (Chief Information Officer).

Simon Pryce, CEO di RS Group, ha commentato: “L’acquisizione di Distrelec rafforza materialmente la nostra presenza nei principali mercati europei. Si tratta di un’attività complementare a RS e ha un eccellente potenziale di creazione di valore con un forte adattamento culturale e operativo. Come RS, Distrelec promuove una cultura ad alte prestazioni con buoni livelli di coinvolgimento e soddisfazione dei dipendenti. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al team Distrelec nel gruppo e di realizzare il significativo potenziale di creazione di valore che deriva dall’unione di RS e Distrelec”.