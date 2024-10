Durst P5 X: un debutto di successo al Viscom 2024

È stato un successo oltre le aspettative quello di Durst P5 X, il nuovo gioiello della famiglia P5, al suo debutto in anteprima mondiale a Viscom 2024, di cui è stato indiscusso protagonista.

“Non potevamo che scegliere la kermesse milanese, da sempre la manifestazione più importante in Italia per il mondo della visual communication, per la prima uscita ufficiale di questa tecnologia 100% sviluppata e prodotta da Durst nelle sedi di Bressanone e Lienz”, commenta Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst Group.

Caratteristiche principali della Durst P5 X

Progettata per rispondere alle esigenze del mercato, che da tempo chiedeva una soluzione flatbed pura firmata Durst, la nuova stampante a piano fisso Durst P5 X è stata interamente sviluppata dal produttore altoatesino. Il sistema coniuga tutti i punti di forza che contraddistinguono le tecnologie Durst, offrendo una combinazione unica di versatilità, precisione e produttività che punta a ridefinire gli standard del large format printing per il segmento mid range.

“I visitatori di Viscom hanno apprezzato in particolare la sua flessibilità e la capacità di gestire materiali di diverse tipologie mantenendo sempre standard qualitativi elevati”, continua Alberto Bassanello.

La Durst P5 X consente, infatti, di stampare su una vasta gamma di supporti, sia rigidi che in bobina, dalle piccole alle grandi dimensioni, garantendo prestazioni eccellenti. Il successo riscosso da P5 X alla sua prima uscita ufficiale è stato ulteriormente consolidato dall’installazione presso lo storico cliente Newlab avvenuta subito dopo la fiera. La macchina esposta a Viscom, infatti, è già in funzione nella sede bresciana, andando ad affiancare altre tre soluzioni di punta della gamma Durst: la ibrida P5 350 HS, la sublimatica P5 TEX iSUB e la roll-to-roll Rho 512R LED.

Altre soluzioni all’avanguardia di Durst Group

Oltra alla Durst P5 X, altra grande protagonista allo stand Durst è stata P5 350 HS, l’ammiraglia della serie P5 per il grande formato, già ampiamente apprezzata dal mercato italiano e anch’essa al centro di una trattativa conclusasi proprio in fiera. La macchina, presentata in versione full optional, è stata venduta a LP Grafica, che amplia così il suo già collaudato parco macchine, incrementando ulteriormente produttività e qualità. Una scelta che consolida la collaborazione tra Durst e lo stampatore bergamasco che punta ancora una volta sulla continuità, sulla qualità e sul servizio offerti dal brand altoatesino.

“La nostra missione è garantire ai clienti un ciclo produttivo completamente integrato, sintetizzato dal nostro motto Production Excellence 360”, spiega Alberto Bassanello.

Questo concetto rappresenta l’approccio di Durst alla stampa digitale: non solo tecnologie all’avanguardia come la Durst P5 X, ma soluzioni integrate che ottimizzano ogni fase del processo produttivo. Dal software per la gestione dei flussi di lavoro, agli inchiostri ad alte prestazioni, fino ai sistemi di automazione, Durst fornisce un ecosistema tecnologico completo, pensato per assicurare qualità, efficienza e produttività. Ogni componente del processo produttivo è progettato per lavorare in sinergia, assicurando risultati superiori e minimizzando i tempi di fermo. Con Production Excellence 360, Durst si propone come un partner globale in grado di offrire soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente, indipendentemente dalla dimensione o dal settore.