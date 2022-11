EIZO punta sulla sostenibilità

La tutela dell’ambiente è uno dei principi di condotta più importanti di EIZO. Ecco perché l’azienda sta portando avanti il passaggio all’imballaggio in cellulosa per un numero sempre maggiore di modelli. In questo modo EIZO riduce costantemente la propria impronta di CO2 e riduce i rifiuti di plastica non necessari.

I monitor EIZO sono famosi per la visualizzazione precisa dei colori, e il verde vivido è uno di questi. Ciò è evidente anche senza accendere il monitor, poiché l’azienda si sta concentrando sempre più su un nuovo design di imballaggio più sostenibile ed è orgogliosa di estendere questa iniziativa ad altri modelli. Presto ci saranno in totale sette modelli delle gamme di prodotti RadiForce e FlexScan che saranno consegnati in un imballaggio sostenibile.

Tutto è iniziato con il monitor medicale RadiForce RX370, che è stato confezionato con il nuovo metodo dal giugno 2021. Anche i monitor office della serie FlexScan, prodotti in quantità considerevoli, fanno parte dell’iniziativa. Questo vale per i nuovi modelli FlexScan EV2781 ed EV2490 e per i monitor EV2795, EV2495, EV2485 ed EV2480, già disponibili da tempo.