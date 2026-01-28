EOLO sigla una partnership con M-DIS per portare la connettività nei territori attraverso le edicolee

EOLO, Società Benefit attiva in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), e M-DIS, primario operatore italiano nella distribuzione nazionale di quotidiani e periodici, hanno firmato un accordo di partnership strategica volto ad ampliare e rendere più accessibili i servizi digitali sui territori, con particolare attenzione alle aree rurali e ai piccoli centri.

L’accordo tra EOLO e M-DIS in dettaglio

L’accordo nasce da una visione condivisa: valorizzare le reti di prossimità, rafforzare il legame con i territori e mettere a sistema know-how industriale, tecnologia, competenze commerciali e network sul territorio. Da un lato EOLO, impegnata da sempre nella riduzione del digital divide attraverso soluzioni di connettività FWA, oggi ulteriormente arricchite dalla nuova rete 5G FWA stand alone con velocità in download fino a 1 Gbps; dall’altro M-DIS, che serve quotidianamente una rete capillare di circa 20.000 edicole e che, attraverso il marchio PrimaEdicola.it, coordina servizi innovativi dedicati alla rete.

EOLO raggiunge oggi oltre 7.000 comuni italiani grazie una rete FWA distribuita attraverso oltre 4.100 torri radio capillarmente presenti sul territorio. M-DIS garantisce una presenza diffusa e strutturata, rappresentando un presidio fondamentale soprattutto nei centri di minori dimensioni. L’integrazione di queste due reti consente di rafforzare ulteriormente la relazione con famiglie, professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare nelle aree al di fuori delle grandi città.

Grazie a questa collaborazione, EOLO potrà estendere il proprio modello di vendita “Local Shop” a migliaia di edicole su tutto il territorio nazionale, trasformandole in nuovi punti di contatto locali per informazione, orientamento e raccolta di manifestazioni di interesse sulle offerte di connettività. Un modello che valorizza le edicole come hub di servizi di prossimità, integrando informazione, consulenza e accesso ai servizi digitali.

Attraverso piattaforme digitali proprietarie, i partner locali potranno segnalare in modo semplice, veloce e sicuro i potenziali clienti interessati a ricevere un’offerta per navigare con una connessione internet dedicata di qualità. Una volta manifestato l’interesse, EOLO gestirà direttamente tutte le fasi di onboarding del cliente, garantendo un’esperienza fluida, rapida e di qualità sia per il cliente finale che per il punto vendita.

Con questo accordo, EOLO e M-DIS confermano il proprio impegno nel promuovere un modello distributivo innovativo, basato sulla prossimità, sulla valorizzazione delle reti locali e sulla creazione di valore concreto per i territori.

“Questa partnership rappresenta un passo importante nel percorso di EOLO”, commenta Andrea Pelizzaro, Chief Sales Officer di EOLO. “Grazie alla collaborazione con M-DIS possiamo valorizzare una rete di prossimità già fortemente radicata nei territori, trasformando le edicole in punti di contatto locali per avvicinare cittadini e professionisti a servizi di connettività ad alte prestazioni, anche fino a 1 Gbps in download grazie alla tecnologia FWA 5G stand alone a onde millimetriche. Il modello che abbiamo costruito è unico nel panorama distributivo delle telecomunicazioni: semplifica l’accesso al servizio, solleva il partner dagli aspetti più complessi del processo e consente di creare valore concreto per i territori e per i clienti finali”.

Per M-DIS, questa collaborazione rafforza il ruolo delle edicole come presidi evoluti di servizio sul territorio. Integrare l’offerta editoriale con nuovi servizi digitali significa sostenere l’innovazione della rete delle edicole e contribuire allo sviluppo delle comunità locali, in particolare nei contesti meno serviti.