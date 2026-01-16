EOLO lancia “Mamma ho perso la rete”, la nuova campagna sulla connettività ultraveloce per superare il digitial divide

EOLO, fornitore di connettività tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), lancia la nuova campagna di comunicazione “Mamma ho perso la rete”, ideata dall’agenzia Rude.

La campagna si allinea a una strategia che EOLO segue da tempo, con un ritmo e un taglio da trailer cinematografico. Con questo racconto, EOLO ribadisce la qualità e l’affidabilità della propria rete, ideale per lo streaming in alta definizione o per tutti gli utilizzi che richiedono un’elevata banda e una bassissima latenza, come il gaming o i film. Il riferimento al trailer diventa un ponte simbolico verso i piccoli centri e i paesi, territori in cui le sale cinematografiche hanno progressivamente lasciato spazio allo streaming online da casa.

EOLO è un operatore di riferimento in Italia per la tecnologia FWA, che utilizza le onde radio per portare Internet ad alta velocità anche nelle aree meno servite, poste al di fuori dei principali centri urbani. Oggi l’azienda serve oltre 700.000 clienti tra famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni e ha avviato la realizzazione della prima infrastruttura nazionale di rete FWA 5G stand alone (ad onde millimetriche) in grado di raggiungere velocità in download fino a 1 Gbps, offrendo una performance paritetica rispetto alla fibra.

“La campagna nasce per dimostrare che prestazioni elevate e stabilità della connessione fissa possono andare di pari passo anche fuori dalle città. Da ottobre, con la nostra rete ultraveloce fino a 1 Gbps, abbiamo rafforzato ulteriormente l’impegno di EOLO nel rendere possibili streaming, gaming e lavoro da remoto anche nelle aree meno servite, con l’obiettivo di superare il digital divide” – commenta Giulio Ravizza, Brand and Marketing Communications Director di EOLO.

La creatività è stata curata da Rude, studio che ha già contribuito al successo di diverse campagne dell’azienda, tra cui “Quando Vuoi Max” con il Milanese Imbruttito, diffusa a maggio 2024 per promuovere l’utilizzo della rete EOLO nelle seconde case, o “Per una casa felice e connessa” lanciata a settembre 2024, accompagnata dall’iconico ritornello “Io che non vivo più di un’ora senza te”. La pianificazione è affidata a WPP Media.

La campagna sarà in onda sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, tra cui RTL 102.5, Radio Italia, RDS, Radio Deejay, Radio 105 e Radio24 e su oltre 100 emittenti locali, a sottolineare il legame che l’azienda ha con il territorio.

La campagna ha anche una sua declinazione video online, con una presenza su YouTube e sui contenuti editoriali dei principali streamcaster per massimizzare rispettivamente copertura e qualità della visione.