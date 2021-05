Esprinet ha chiuso il primo trimestre del 2021 con tutti gli indicatori economico-finanziari in forte crescita, registrando un’ulteriore accelerazione nella ROCE driven strategy che da due anni guida le scelte aziendali.

Per Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di Esprinet: «L’impegno rigoroso e costante nel migliorare gli indici di customer satisfaction, per garantire a clienti e fornitori un servizio di eccellenza soprattutto col perdurare delle difficoltà legate alla pandemia, sta premiando con margini in miglioramento su tutte le linee di business».

Il primo trimestre ha anche visto un contributo di 2,1milioni di euro in termini di EBITDA Adjusted derivante dalle acquisizioni di GTI Software Y Networking S.A. in Spagna, leader nel segmento cloud, e di Dacom S.p.A. e idMAINT S.r.l. in Italia, leader nel segmento dell’Automatic Identification and Data Capture e servizi connessi.

Ancora aperto lo scenario riferito al secondo semestre dell’anno

Sempre secondo Cattani: «Grande spinta alla redditività è arrivata anche dalle vendite delle altre linee di business alto marginanti appartenenti al segmento Advanced Solutions, nonostante un mercato ancora in difficoltà a causa della minore propensione delle aziende agli investimenti in infrastrutture. Forti delle quote di mercato ulteriormente consolidate in tutti i segmenti di prodotto e di clientela nei Paesi del Sud Europa in cui operiamo, guardiamo con positività all’anno in corso, pur non dimenticando il quadro di persistente incertezza legato alla pandemia. Il primo semestre 2021 dovrebbe confermare un confronto favorevole con lo scorso anno; il secondo semestre invece apre a molteplici scenari in relazione soprattutto alla dinamica della domanda consumer e alla auspicata ripresa della domanda corporate. Con queste premesse, la nostra guidance per l’esercizio 2021 prevede ricavi superiori a 5,0 miliardi di euro e un EBITDA Adjusted superiore a 80 milioni di euro».

Crescita a doppia cifra per tutti gli indicatori di reddittività

Nel frattempo, nel primo trimestre 2021 Esprinet registra ricavi pari a 1.166,0 milioni di euro, +28% rispetto a 913,8 milioni di euro nel Q1 20. A tale risultato hanno concorso sia la crescita organica (+23%) sia il contributo di 42,8 milioni di euro derivante dalle attività del Gruppo GTI acquisito in Spagna nel Q4 2020 e di Dacom S.p.A. e idMAINT S.r.l. in Italia, acquisite all’inizio del Q1 2021.

Il Margine Commerciale Lordo, pari a 56,1 milioni di euro, evidenzia un aumento del 33% rispetto al Q1 20 (42,3 milioni di euro) per effetto sia dei maggiori ricavi sia del miglioramento del margine percentuale che si attesta al 4,81% (contro 4,63% del Q1 20), nonostante il peso delle vendite di pc e smartphone sia ulteriormente salito.

L’EBITDA Adjusted, che coincide con l’EBITDA non essendo stati rilevati costi di natura non ricorrente, è pari a 20,3milioni di euro, segnando un +70% rispetto a 11,9 milioni di euro nel Q120, per effetto anche della minore incidenza dei costi. Escludendo l’apporto positivo di 2,1milioni di euro derivante dalle acquisizioni sopra citate, il dato si attesta a 18,2 milioni di euro (+52% rispetto al Q1 20).

L’incidenza sui ricavi sale all’1,74% rispetto all’1,31% del Q1 20. L’EBIT è pari a 16,5 milioni di euro, in significativa crescita (+98%) rispetto a 8,3milioni di euro nel Q1 20.

L’incidenza sui ricavi risulta cresciuta all’1,42% rispetto allo 0,91% del Q1 20. L’Utile ante imposte, pari a 14,1 milioni di euro, risulta in forte incremento rispetto a 5,9 milioni di euro nel Q1 20. L’Utile Netto, in crescita del 159%, è pari a 10,2 milioni di euro (3,9 milioni di euro nel Q1 20).

Crescita dei ricavi superiore al mercato per Esprinet



Nei primi tre mesi del 2021 tutti i mercati di riferimento hanno registrato una robusta crescita: secondo i dati Context, il mercato in Italia è valso 2,4 miliardi di euro (+21% rispetto al Q1 20), la Spagna 1,6 miliardi di euro (+20%) e il Portogallo 374 milioni di euro (+13%).

Esprinet ha sovraperformato il mercato in tutti i Paesi in cui opera, consolidando le proprie quote e registrando il miglior risultato degli ultimi anni. L’impegno costante nel miglioramento degli indici di customer satisfaction premia il Gruppo in entrambi i segmenti di clientela.

Nei primi tre mesi del 2021 il mercato ha registrato una crescita del +18% nel Segmento Business (IT Reseller) e del +23% nel Segmento Consumer (Retailer, E-tailer).

I Ricavi del Gruppo mostrano una crescita superiore al mercato sia nel Segmento Business (+39%) che nel Segmento Consumer (+25%).

Nei primi tre mesi del 2021 il mercato degli IT clients nel Sud Europa ha registrato una crescita del 36%, trainata ancora dal forte aumento della domanda di PC che, nonostante il perdurare dei problemi di disponibilità di prodotto legati allo shortage di componenti e alle difficoltà logistiche, segna un +49%grazie alle vendite del segmento mobile (laptope tablet), in Italia e in Spagna spinte dagli acquisti della Pubblica Amministrazione in ambito education, nonché dagli acquisti delle famiglie per far fronte alla didattica a distanza.

Il Printing torna a crescere (+6%), soprattutto per effetto dei risultati ottenuti nelle vendite di prodotti consumer. Nel mercato dei Consumer Electronics, tutte le categorie evidenziano crescite a doppia cifra: Smartphone +23%, Elettrodomestici +35%, Gaming +59%, altri prodotti CE +16%.

Le Advanced Solutions confermano il momento di difficoltà (-4%), a causa della minore propensione delle aziende agli investimenti in infrastrutture. La crescita del 2% nella categoria dei prodotti Hardware non compensa la decrescita in ambito Software, Servizi e Cloud (-8%).