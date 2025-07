HIKMICRO presenta i misuratori Coriolis

HIKMICRO, una sussidiaria di HIKVISION, debutta nel mercato globale della strumentazione con il lancio di misuratori Coriolis di portata e a ultrasuoni ad alta precisione. Questa espansione strategica segna un passo significativo verso l’ambizione dell’azienda di fornire una piattaforma industriale completa in grado di unire controllo della produzione, manutenzione predittiva e sicurezza in un’unica soluzione conveniente.

Tra i pochi produttori a integrare la progettazione e la produzione dei chip, lo sviluppo dell’algoritmo di base e la produzione e i test completi, HIKMICRO si è guadagnato la reputazione di rendere la tecnologia avanzata di termografia accessibile a tutti i settori. Il suo approccio chip-to-system ha sconvolto il monopolio dei prezzi elevati tradizionalmente detenuto dai giganti del settore, consentendo a più aziende di adottare la manutenzione predittiva e di migliorare la sicurezza della produzione.

Caratteristiche dei misuratori Coriolis

I nuovi misuratori di portata si basano sulle competenze chiave di HIKMICRO nello sviluppo di sensori, nell’elaborazione del segnale e nella calibrazione. Il misuratore Coriolis di portata massica FC00 garantisce una precisione di misurazione pari a ±0,1% per i liquidi e a ±0,5% per i gas, ed è quindi lo strumento ideale per il settori alimentare e delle bevande, in cui la precisione è essenziale. La compensazione della temperatura potenziata dall’AI garantisce una precisione della densità pari a ≤±0,001 g/cm³, mentre la diagnostica integrata monitora l’integrità del sistema. Il prodotto è dotato di un’elaborazione digitale ultraveloce da 8.000 campioni/sec che migliora significativamente l’affidabilità delle misurazioni e i tempi di risposta negli ambienti industriali più impegnativi. Nel frattempo il misuratore di portata a ultrasuoni FU00 raggiunge una precisione dello ±0,5% nelle applicazioni idriche grazie al suo design non invasivo che elimina la perdita di pressione e i tempi di fermo. La sua diagnostica intelligente basata sull’AI valuta costantemente la qualità del segnale e le performance della sonda, per garantirne il funzionamento ottimale. Questi strumenti offrono una precisione impressionante e performance adattive, ma fanno anche parte di un obiettivo più ampio: aiutare le aziende a digitalizzare i processi senza sostenere i costi elevati che storicamente ne hanno rallentato l’adozione.

HIKMICRO è sempre più vicina alle esigenze delle aziende

L’ingresso di HIKMICRO nel settore della misurazione della portata ne sottolinea l’impegno nel portare una tecnologia affidabile e ad alta precisione su un mercato più ampio. Combinando la progettazione interna dei chip e algoritmi avanzati con la scala di produzione, l’azienda è in una posizione di forza per fornire strumenti che soddisfano i rigorosi standard industriali senza la tradizionale barriera dei prezzi.

Oggi HIKMICRO è presente in oltre 100 paesi e offre ai clienti un portfolio diversificato che comprende termocamere portatili, dispositivi di imaging acustico e sistemi termografici fissi. L’aggiunta di strumenti di misurazione della portata estende questa offerta al controllo della produzione, completando una piattaforma integrata che consente il monitoraggio continuo, il rilevamento precoce dei guasti e l’ottimizzazione dei processi sotto un unico marchio.

Con questa espansione, HIKMICRO rafforza il proprio ruolo di partner per le aziende alla ricerca di soluzioni pratiche e scalabili per migliorare l’efficienza, potenziare la sicurezza e velocizzare la trasformazione digitale.

Dichiarazioni

“Le fabbriche hanno sempre più bisogno di soluzioni convenienti per il controllo della produzione e la trasformazione digitale“, ha affermato Stefan Li, Direttore del mercato estero di HIKMICRO. “La nostra espansione nel settore della strumentazione si basa naturalmente sulla nostra competenza nel campo della termografia. HIKMICRO, sussidiaria di HIKVISION fondata nel 2016, è tra i pochi produttori a integrare progettazione e produzione di chip, lo sviluppo dell’algoritmo di base, nonché i test e la produzione”.