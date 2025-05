Terminali MinMoe: Hikvision lancia 4 nuovi modelli

Hikvision annuncia l’ampliamento della gamma di terminali MinMoe, un passo strategico per rafforzare la proposta aziendale. I nuovi terminali DS-K1T321, DS-K1T342 PoE, DS-K1T344 e DS-K1T670 arricchiscono in modo significativo il portafoglio controllo accessi, offrendo soluzioni scalabili, interoperabili e ad alto contenuto tecnologico per una gestione intelligente dei varchi.

Più scelta, più controllo, più efficienza installativa con i nuovi terminali MinMoe

I terminali MinMoe – il cui naming evoca il concetto di “occhio brillante che ti riconosce” – sono progettati per coprire scenari applicativi diversificati, garantendo al professionista la possibilità di selezionare il dispositivo più adatto in base al livello di complessità dell’impianto.

Il modello DS-K1T321 si configura come una soluzione stand-alone efficiente, adatta anche alla gestione e registrazione delle presenze. I terminali DS-K1T342 e DS-K1T344, dotati di alimentazione PoE e capacità di gestione diretta di una serratura, rappresentano la scelta ideale per contesti più strutturati, senza compromessi in termini di controllo e sicurezza. Il top di gamma DS-K1T670, grazie al modulo radio integrato e al telecomando, consente la gestione simultanea di due varchi, anche con logiche avanzate come interblocco e anti-passback.

Prestazioni biometriche superiori e protezione dei dati ai massimi livelli

Tutti i terminali MinMoe integrano algoritmi di deep learning di ultima generazione, capaci di garantire un’identificazione biometrica in soli 0,2 secondi, con una precisione superiore al 99%. La presenza di doppia lente assicura performance costanti anche in ambienti con illuminazione critica o in condizioni di oscurità. Sul fronte della sicurezza informatica, Hikvision adotta la tecnologia anti-spoofing contro le falsificazioni e meccanismi di crittografia avanzata e modalità di protezione privacy opzionale, proteggendo integralmente le informazioni personali e le credenziali di accesso degli utenti.

Configurazione dinamica, gestione remota e interoperabilità nativa

L’installatore ha a disposizione un’ampia gamma di metodi di autenticazione: riconoscimento facciale, badge, PIN, impronta digitale, QR Code e telecomando, tutti gestibili da un’interfaccia Web GUI evoluta o direttamente dal terminale. L’interazione da remoto tramite app Hik-Connect consente lo sblocco delle porte, il monitoraggio in tempo reale e la consultazione degli eventi registrati. Per le integrazioni in sistemi di supervisione, i terminali sono compatibili con HikCentral Professional, HikCentral ACS e la piattaforma cloud HC6 Team. È inoltre disponibile la compatibilità con sistemi terzi tramite protocollo ISAPI, facilitando l’inserimento in infrastrutture miste o multi-brand.

Applicazioni versatili e valore aggiunto per il professionista

I terminali MinMoe sono progettati per ottimizzare tempi e costi di installazione. La gestione autonoma della serratura e la connettività WiFi opzionale consentono di superare vincoli di cablaggio, aprendo a nuove possibilità applicative in contesti residenziali, commerciali e direzionali. I modelli dotati di cornici opzionali sono idonei anche ad applicazioni outdoor, mentre la possibilità di gestire tutto direttamente dal terminale riduce drasticamente la necessità di interventi in postazione centrale, ottimizzando l’operatività sul campo.

Terminali MinMoe: la nuova frontiera del controllo accessi

Con i nuovi terminali MinMoe Hands Free, Hikvision riafferma il proprio impegno nell’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza fisica, offrendo soluzioni altamente professionali, scalabili e pronte all’integrazione in ecosistemi complessi.