Honeywell e Avaya si alleano per migliorare la risposta alle emergenze nelle smart city in Medio Oriente

Honeywell e Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per contribuire a migliorare le capacità di risposta alle emergenze delle forze dell’ordine regionali e delle organizzazioni che operano nelle smart city.

L’accordo supporta l’integrazione della piattaforma Avaya con Honeywell City Suite per aiutare le amministrazioni regionali ad accelerare le iniziative finalizzate all’implementazione di smart city. Le piattaforme integrate delle due società non solo miglioreranno il coinvolgimento dei cittadini, ma forniranno anche i mezzi per sostenere gli sforzi di sicurezza della collettività attraverso il miglioramento delle capacità di risposta alle emergenze.

Questa integrazione è già in fase di implementazione nella Nuova Capitale Amministrativa egiziana, una smart city con terreno edificabile che sorge a 45 chilometri a est del Cairo. Una volta completata, la Nuova Capitale Amministrativa sarà la nuova sede del Parlamento del paese, dei palazzi presidenziali, dei ministeri e delle ambasciate straniere, nonché delle principali aziende private che operano in Egitto.

Utilizzando la piattaforma Honeywell City Suite, integrata con la piattaforma Avaya, le autorità cittadine saranno in grado di monitorare le attività da un centro di comando e controllo integrato. Il centro dispone anche di soluzioni avanzate di analisi video in grado di monitorare il flusso del traffico, di tracciare comportamenti sospetti e di attivare successivamente risposte di emergenza automatiche.

“Avaya e Honeywell stanno collaborando con le principali città del Medio Oriente per offrire ai cittadini l’esperienza del futuro. In situazioni in cui ogni secondo è importante, disporre di un ambiente di comunicazione unificato che sfrutta la disponibilità di dati critici può fare la differenza tra la vita e la morte. Questa collaborazione ci permetterà di rendere queste funzionalità disponibili per i paesi della regione in modo ancora più esteso”, ha dichiarato Nidal Abou-Ltaif, presidente di Avaya International.

Secondo una ricerca di GlobalData, la spesa globale per le smart city passerà da 221,1 miliardi di dollari nel 2019 a 442,6 miliardi di dollari nel 2022, con un tasso di crescita annuale composto del 12%.

“Il futuro del nostro mondo risiede nelle città che offrono un’esperienza migliore, ponendo l’accento sulla sicurezza, la sostenibilità e la vivibilità per i cittadini. Grazie a questa collaborazione, creeremo un modo più sicuro, affidabile ed efficace per gli operatori dei centri di emergenza della regione per gestire le risposte alle crisi”, commenta Sultan Chatila, Chief Commercial Officer di Honeywell Building Technologies per Medio Oriente, Turchia e Africa.