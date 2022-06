I cavi Sirocco Hybrid di Prysmian Group sono da premio

I cavi di potenza e in fibra ottica Sirocco Hybrid pensati per applicazioni con il metodo del soffiaggio hanno consentito a Prysmian Group di essere tra i vincitori della “2022 Lightwave Innovation Reviews” nella categoria “Carrier Fiber, Cable, Enclosures, and Accessories”.

Una maggiore digitalizzazione implica una crescita continua nei volumi di dati, ma i condotti esistenti spesso non hanno sufficiente spazio a disposizione: utilizzare cavi ottici che possano essere installati in questo spazio limitato può ridurre la quantità di opere civili, l’incremento di costi e i malfunzionamenti. La diffusione del 5G e dell’IoT sta inoltre aumentando la necessità di dispositivi da remoto e di antenne. Per gli operatori di rete questo comporta un’ulteriore sfida, in quanto i dispositivi in location remote devono essere collegati sia ai cavi di potenza sia alla fibra ottica. Recentemente Prysmian ha sviluppato Sirocco Hybrid, un cavo soffiato in fibra ottica e rame estremamente compatto per l’installazione rapida in microcondotti.

Con un diametro di 7,7 mm questo cavo può essere installato attraverso la tecnica del soffiaggio in microcondotti con un diametro interno di 10 mm. Sirocco Hybrid, che permette di sfruttare le infrastrutture esistenti con costi di installazione ridotti e senza bisogno di scavi, è dotato di sei anime in rame con una sezione di 1 mm2 e fino a 36 fibre ottiche BendBrightXS (ITU-T G.657.A2). Può inoltre essere soffiato fino a 1 km ad alta velocità.

Il programma “Lightwave Innovation Reviews” è stato sviluppato per premiare i migliori prodotti e servizi del settore delle reti ottiche selezionati da un panel di esperti provenienti da un’ampia gamma di fornitori di servizi, sviluppatori tecnologici, società di analisi settoriali e media. La giuria valuta il prodotto sulla base della sua originalità, innovazione e impatto positivo sul cliente, applicando, tra gli altri, criteri di efficienza in termini di costi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ian Griffiths, Telecom R&D Director di Prysmian Group, il cui team di esperti R&D di Milano e Slatina (Romania) ha sviluppato il cavo: «Sirocco Hybrid è un ottimo esempio di soluzione ingegnerizzata per risolvere un problema complesso, dato che riuscire a fornire energia e dati su lunghe distanze non è semplice. I cavi ibridi saranno molto importanti per l’installazione delle reti wireless basate sulla fibra e questo cavo, grazie alle sue caratteristiche uniche, è adatto a un’ampia gamma di applicazioni. Grazie all’impegno di tutto il team, quest’anno abbiamo tagliato un importante traguardo con i cavi soffiati Sirocco Hybrid».