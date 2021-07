Nel nuo nuovo ruolo Ilaria Filoia si occuperà della coordinazione delle attività di marketing rivolte a distributori, partner e reseller.

QNAP, realtà che offre soluzioni innovative legate ad archiviazione, rete e smart video con sviluppo software, progettazione hardware e costruzione in-house, annuncia la nuova nomina di Ilaria Filoia a Marketing Specialist per la filiale italiana.

Nel suo nuovo ruolo, a diretto riporto di Alvise Sinigaglia, Country Manager Italia, Ilaria Filoia ha il compito di coordinare le attività di marketing rivolte a distributori, partner e reseller, rafforzando le partnership ed incrementando il valore del brand.

Tra gli obiettivi principali, quello di aumentare la conoscenza dei vantaggi delle tecnologie QNAP specificamente studiate per nuovi comparti di mercato – tra cui cybersecurity, videosorveglianza, IoT – a vantaggio del business di imprese di qualsiasi dimensione, ma anche di utenti finali.

Classe 1978 e con una laurea in Scienze della Comunicazione, prima di entrare a far parte del team QNAP, Ilaria Filoia si è occupata della gestione delle attività di marketing di Selea, realtà italiana produttrice di telecamere per la lettura targhe.