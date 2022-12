Impianti sigla una nuova partnership strategica con Fortem Technologies, divenendo il distributore unico per l’Italia

Impianti, azienda con oltre 30 anni di esperienza come System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video, nella logica di diversificazione e differenziazione delle attività “core”, sigla una partnership strategica con Fortem Technology, azienda americana leader mondiale nella tecnologia rivoluzionaria nei sistemi di interdizioni di droni mini/micro che, attraverso un sistema dotato di intelligenza artificiale, identifica, cattura e neutralizza potenziali minacce, divenendo distributore unico in Italia.

Questa partnership si inserisce nell’ambito della crescita della divisione aziendale “Defence Equipments”, costituita nel 2022 che intercetta le esigenze tecnologiche dei settori: Militare, Forze di Polizia, Sicurezza Nazionale, Energy ed Utilities.

“Siamo onorati di essere stati scelti come distributore unico per l’Italia” – dichiara Simone Lo Russo, CEO di Impianti (nella foto) – “Il sistema messo a punto da Fortem Technologies è estremamente efficace, tanto da esser già stato selezionato come unico fornitore di sistemi C-UAS, ovvero sistemi anti-droni, per grandi eventi sportivi, come i mondiali di calcio in Qatar ed altri eventi a carattere globale. Siamo sicuri che si tratta di una tecnologia innovativa e rivoluzionaria che anche sul nostro territorio nazionale potrà avere ampio utilizzo, per esempio nel settore militare, governativo, per la sicurezza dei grossi impianti industriali e dei cosiddetti siti ‘sensibili’”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Impianti mentre continuiamo ad espandere la nostra portata in Europa”, afferma Magnus Wallmark, EVP Worldwide Sales & Business Development di Fortem Technologies. “Combinando le loro capacità e il rispetto di cui godono sul mercato, non vediamo l’ora di portare questo livello avanzato di tecnologia di sicurezza nel Paese”.