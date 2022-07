Ivanti consolida la partnership con Arrow Electronics, Computer Gross e Westcon-Comstor

Ivanti, fornitore della piattaforma di automazione Neurons che rileva, gestisce, protegge e supporta gli asset IT dal cloud all’edge, conferma di aver consolidato le partnership con i distributori Arrow Electronics, Computer Gross e Westocon-Comstor, i quali, a partire da Maggio 2022, possono offrire l’intera gamma di soluzioni dell’azienda in Italia.

Arrow Electronics, tra i distributori più riconosciuti in tema di sicurezza, Computer Gross, punto di riferimento storico per tutti i vendor del settore ICT e Westcon-Comstor, fornitore di tecnologia e distributore specializzato, avranno finalmente accesso all’intero portfolio di Ivanti, comprese le soluzioni legate alle acquisizioni di MobileIron e Pulse Secure. Quest’ultime, si integrano perfettamente nei quattro pilastri di Ivanti Neurons, Discover, Manage, Secure e Service, offrendo ai propri partner di canale numerose opportunità di crescita attraverso oltre 45.000 clienti e 40 milioni di dispositivi.

Inoltre, la pandemia e non ulltimo il conflitto Russia-Ucraina, hanno innalzato ulteriormente la criticità sul tema della cybersecurity che sta impattando fortemente sulle dinamiche dell’innovazione digitale, e Ivanti vuole avere come partner i tre distributori più esperti sul mercato italiano, ognuno con i propri valori e le competenze territoriali, per promuovere e supportare le proprie soluzioni verso le imprese. La pervasiva digitalizzazione, oltre ad offrire innegabili benefici, accresce pericolosità e rischi legati alla perdita o furto dei dati e, insieme ad Arrow, Computer Gross e Westcon, Ivanti è in grado di assicurare ai rivenditori qualificati le migliori competenze, ampliando al tempo stesso la propria presenza nel Bel Paese.

“Negli ultimi due anni la strategia distributiva adottata in Italia era piuttosto frammentata – evidenzia Donato Paladino, Distributor Manager di Ivanti in Italia – anche perché Computer Gross poteva agire unicamente sull’offerta di Ivanti, mentre Westcon distribuiva Pulse Secure e infine solo Arrow poteva veicolare entrambe le soluzioni di MobileIron e Pulse. Tutti i distributori ricevevano richieste sull’intero portfolio di Ivanti ma, per un certo periodo, non potevano gestire con prontezza ogni trattativa.“

La piattaforma Ivanti Neurons consente alle aziende di rilevare, rimediare e proteggere autonomamente ogni dispositivo, indipendentemente dalla posizione in cui opera il singolo dipendente. In un contesto lavorativo ibrido, caratterizzato da perimetri di sicurezza aziendali frammentati e da numerose minacce informatiche, è necessario implementare una gestione della rete più efficace ed efficiente e solo le soluzioni complete e integrate di Ivanti sono in grado di proteggere automaticamente tutto ciò che riguarda l’IT, in modo che i dipendenti possano lavorare meglio, ovunque.

“Consentire ai tre distributori di poter distribuire l’intera gamma delle nostre soluzioni aggiunge un tassello importante al nostro ecosistema distributivo – prosegue Paladino – a conferma del fatto che agiremo sugli utenti finali supportando in primis i nostri partner. E’ importante poi sottolineare che i distributori hanno un ruolo importante di Training e Competence Center, contando tutti su realtà con buone expertise tecnologiche capaci di formare un canale qualificato e di selezionare rivenditori evoluti che puntano sulla sicurezza e che sono interessati a sviluppare il business sulle imprese di ogni dimensione e segmento di mercato”.

Dal punto di vista della formazione, Ivanti ha già completato molteplici sessioni per la certificazione tecnica e commerciale degli specialisti di tutti e tre i distributori, per assicurare le competenze necessarie a sviluppare demo e POC (Proof of Concept) presso le aziende clienti.