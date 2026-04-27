John Ryan nuovo Vice President of Worldwide Partner Ecosystem per Claroty

Claroty ha nominato John Ryan come Vice President of Worldwide Partner Ecosystem. Ryan entra in Claroty con oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo e nella guida di team di canale ad alta crescita maturata presso importanti realtà nel campo della cybersecurity, tra cui Radiant Logic, Orca Security, Illumio, Guardicore, Rapid7 e Forescout Technologies.

Nel suo nuovo ruolo, Ryan avrà il compito di guidare l’xCelerate Partner Program di Claroty, con l’obiettivo di rafforzare la crescita, la scalabilità e il successo a lungo termine dell’ecosistema globale dei partner di canale dell’azienda. Grazie al suo prezioso contributo, Claroty e i propri partner potranno aiutare le organizzazioni a ridurre rapidamente i rischi, migliorare in modo continuo l’efficienza operativa e sviluppare programmi di protezione dei sistemi CPS più solidi ed efficaci.

“Grazie alla sua profonda esperienza nel campo della cybersecurity e ai risultati concreti ottenuti nello sviluppo di strategie go-to-market, John rappresenta una risorsa di grande valore per Claroty”, ha dichiarato James Love, Chief Revenue Officer di Claroty. “Siamo entusiasti di poter contare sulle sue competenze nella creazione di team ad alte prestazioni, nella leadership internazionale e nelle strategie di canale, tutti elementi che contribuiranno ad accelerare la crescita dei ricavi e a generare maggior valore per partner e clienti”.

Prima di entrare in Claroty, John Ryan è stato Vice President of EMEA and Worldwide Channel Sales presso Radiant Logic, dove ha sviluppato un team di successo ad alte prestazioni e contribuito a una crescita record del business. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto inoltre diversi ruoli di leadership all’interno del canale, tra cui SVP of Worldwide Channels and Tech Alliances presso Orca Security, VP Worldwide Channel, GSI and MSP/MSSP Sales presso Illumio, AVP of Channels, SIs, and Alliances presso Guardicore, Senior Director, Global Alliances & Channel Sales presso Mendix, oltre a incarichi di leadership in Rapid7 e Forescout Technologies.

“La rapida crescita di Claroty e l’eccellenza della sua piattaforma nel mercato della sicurezza dei sistemi cyber-fisici testimoniano concretamente l’impegno dell’azienda verso una missione di grande rilevanza strategica”, ha dichiarato John Ryan. “Sono entusiasta di contribuire allo sviluppo della strategia go-to-market e di valorizzare l’ecosistema di partner per portare le soluzioni all’avanguardia di Claroty a un pubblico globale ancora più ampio”.

L’xCelerate Partner Program di Claroty consente a reseller, VAR, MSSP, partner tecnologici e distributori di commercializzare e supportare la piattaforma di protezione dei sistemi cyber-fisici dell’azienda. Recentemente inserita nelle classifiche CRN Security 100 e CRN IoT 50, Claroty mette a disposizione dei partner formazione pratica e strumenti di enablement, ne rafforza la presenza sul mercato e favorisce relazioni commerciali solide e basate sulla fiducia con i clienti.