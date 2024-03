Juniper: al via il nuovo programma di canale 2024

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, presenta oggi l’ultima evoluzione del suo programma globale di canale Juniper Partner Advantage (JPA). I nuovi elementi aiuteranno i partner a sfruttare l’AI per le operazioni IT (AIOps) per offrire servizi di rete gestiti aumentando affidabilità, agilità e portata. In questo modo, i partner potranno accedere a nuove opportunità di profitto e fornire ai clienti soluzioni che consentono di abilitare un approccio experience first coerente in tutta l’infrastruttura di rete.

Nel programma 2024, Juniper introduce la nuova certificazione Partner Assured per fornire ai partner che hanno portato valore alle attività dell’azienda un’ulteriore attestazione esterna da parte di Information Security Systems International (ISSI), che ne riconosce l’importante contributo nell’intero ciclo di vita del cliente. Dotando i partner di AIOps all’avanguardia e di un attestato che documenta i risultati raggiunti per i clienti e la riduzione dei costi operativi, la certificazione Partner Assured di Juniper contribuisce ad accrescere la redditività dei partner.

“Offrendo programmi d’eccellenza per il canale insieme a una suite di soluzioni di AI-Native Networking innovativa e sicura, Juniper aiuta i partner a esprimere a pieno il loro valore, la loro prontezza e la loro scalabilità”, dichiara Gordon Mackintosh, Group Vice President Juniper Partner Organization di Juniper Networks.

Altre novità del programma comprendono:

Certificazione Managed Network Provider: Juniper ha arricchito la sua certificazione Managed Service Provider (MSP), che l’anno scorso ha visto una crescita del 44% nel numero di partner che l’hanno ricevuta, con nuove funzionalità di intelligenza artificiale in grado di migliorare il servizio clienti e aumentare la redditività dei partner.

Nuova certificazione Advisor: la nuova certificazione Advisor premia i partner che orientano le decisioni dei clienti e ottimizzano il loro risultati.

Sostenibilità ambientale: poiché un numero sempre maggiore di clienti è alla ricerca di partner esperti e impegnati nella sostenibilità come requisito di conformità, Juniper riconosce e amplifica i risultati sostenibili ottenuti dai partner attraverso il JPA. Ciò incoraggia i partner di Juniper che collaborano con i suoi clienti a compiere passi avanti verso la realizzazione dei principali obiettivi climatici, tra cui la decarbonizzazione, l'adozione di tecnologie sostenibili, nonché la riduzione e il riciclo dei rifiuti.

Riconoscimento delle competenze verticali: Juniper introduce nel suo programma di canale il riconoscimento delle competenze verticali, che consente di valorizzare i partner che dimostrano di avere un ricco bagaglio di esperienze di go to market verticale e comprovate abilità nel soddisfare ogni specifica esigenza dei clienti.

Maggiore engagement dei partner nelle strategie di go to market: il nuovo programma migliora la collaborazione offrendo la mappatura degli account, servizi di assistenza per il go to market, investimenti e una pianificazione dedicata per l'intero ciclo di vita del cliente.

Deal Dashboard centralizzata: il nuovo strumento riunisce e traccia in un unico luogo tutte le proposte, i preventivi e i lead generati dai partner di Juniper. Questa dashboard semplifica il processo di registrazione delle trattative e consente ai partner di rispondere all'80% delle proposte commerciali nel giro di due ore al massimo e alle proposte strategiche di valore inferiore a 250.000 dollari in un massimo di sei ore.

Attraverso il programma Juniper Partner Advantage e la sua innovativa piattaforma di networking AI-Native, Juniper si impegna ad aiutare i partner a massimizzare prestazioni, produttività e redditività. Dopo un aumento degli iscritti del 233% su base annua, Juniper ha ampliato il già esistente programma Champions per offrire ai partner aderenti maggiori opportunità e competenze grazie a una forza vendita estesa, molto solida e capace di supportare i clienti comuni partendo dalla profonda conoscenza di Juniper. Inoltre, con la crescita degli investimenti da parte dei partner volti ad ampliare l’expertise tecnologica, è stato registrato un incremento delle vendite del 20% su base annua per i partner in possesso di tre o più specializzazioni Juniper. Insieme ai suoi partner, Juniper offre soluzioni veloci, scalabili e di valore ai suoi clienti, rendendo importante ogni connessione.