KEY PARTNER chiude 2021 con fatturato consolidato di 13 milioni di euro

Key Partner, digital integrator italiano e indipendente, chiude molto positivamente il 2021 facendo registrare un fatturato consolidato di 13 milioni di euro, pari ad un incremento del 30% rispetto al dato del 2020.

L’andamento del 2021 ha superato le previsioni e gli obiettivi indicati nel Piano Industriale varato due anni fa e confermato la costante crescita di fatturato della società negli ultimi 4 anni (media annua superiore al 20%), consolidandone il posizionamento nel settore della digital transformation.

La costante crescita di Key Partner e di tutto il Gruppo (che comprende al proprio interno la capogruppo Key Partner e le sue controllate Key Value e User Group) è frutto della pianificazione e del costante aggiornamento delle proprie risorse: il 90% dei dipendenti possiede infatti almeno una certificazione.

Nello specifico, sono circa 500 le certificazioni ottenute dai dipendenti nel corso del 2021 negli ambiti del project e data management, hyperautomation, infrastructure, databases, cloud e cloud-native.

Nel corso del 2021 sono stati inoltre effettuati rilevanti investimenti in formazione per acquisire nuove partnership, tra cui AWS, Suse e Commvault.

Nonostante le sfide che il 2021 ha posto a tutti i player del settore, Key Partner ha visto l’acquisizione di 11 nuovi grandi clienti e l’inserimento in azienda di oltre 60 nuovi dipendenti.

Diventano quindi più di 200 i dipendenti del Gruppo, con un’età media di 33 anni, dislocati tra le sedi di Roma, Milano e Termoli, che ospita il nuovo Hyperautomaton Hub Molisano.

Per il 2022 il piano di sviluppo del Gruppo prevede la possibilità di acquisizioni strategiche, l’ingresso in industry non ancora presidiate, il consolidamento e allargamento dell’Hyperautomation Hub di Termoli e nuove assunzioni.

“È con grande orgoglio che comunichiamo la nostra crescita – dichiara Lino Del Cioppo, AD di Key Partner – soprattutto a seguito di un ultimo anno complesso per l’intero sistema economico italiano. Gli ottimi risultati raggiunti non sono casuali, ma frutto del lavoro quotidiano di ogni singola componente della nostra azienda. Per noi essere una boutique è un valore aggiunto, un qualcosa che ci caratterizza sul mercato e che ci unisce ancora di più come Gruppo. Ringrazio ogni singolo collaboratore che, con proattività, flessibilità e professionalità sta svolgendo un ruolo chiave per la nostra crescita”.