Da Kingston 3 tren tecnologici che segneranno il 2022

Kingston Technology, specialista mondiale nella produzione di memorie e nell’offerta di soluzioni tecnologiche, ha chiesto alla propria community di esperti di condividere opinioni e insight sulle tendenze che segneranno l’agenda del mondo della tecnologia e del digitale nei prossimi mesi del 2022.

Il 2021, infatti, è stato un anno ricco di sfide e innovazioni in ambito tecnologico, che hanno avuto un impatto significativo in tutti gli aspetti delle nostre vite: dalle attività in ufficio, all’intrattenimento, fino al modo in cui comunichiamo con gli altri. Cosa ci aspetta nell’immediato futuro?

Con l’obiettivo di analizzare come la tecnologia si evolverà nell’anno a venire e quale sarà il suo impatto, ecco cosa ci attende secondo Kingston.

Tecnologie immersive: dentro e fuori il nostro ufficio

Dopo due anni di pandemia, per Kingston abbiamo la totale consapevolezza di quanto importante sia stata in questo periodo la tecnologia e di quale ruolo chiave abbia giocato nello svolgimento di attività quotidiane, persino nel pieno dei lockdown globali. La nostra casa è diventata anche il nostro ufficio e quindi, oggi, integrare la tecnologia nei processi operativi in ambito lavorativo è un’esigenza non più rimandabile. Il luogo di lavoro continuerà ad essere sia l’ufficio che l’abitazione e le riunioni includeranno spesso persone “in presenza” e da remoto. Di conseguenza, la tecnologia ibrida diventerà ancora più essenziale e dovrà assicurare un’esperienza omogenea per tutti i partecipanti, ovunque si trovino a lavorare.

I consumatori, però, desiderano sfruttare i vantaggi delle tecnologie immersive anche al di fuori del contesto lavorativo. Poter interagire al meglio con i brand di fiducia attraverso la tecnologia è uno dei degli aspetti più interessanti per il consumatore, con l’obiettivo di avere un maggiore coinvolgimento e vivere una esperienza a 360 gradi.

Intelligenza artificiale e Cyber security

Il progresso verso cui stiamo andando incontro, sempre secondo gli esperti di Kingston, porterà l’intelligenza artificiale (AI) a far sempre più parte delle nostre vite, non solo nell’ambito lavorativo, ma anche per quando riguarda le nostre abitudini personali. L’AI sarà inoltre sempre più connessa, nel 2022, a un altro tema ricorrente: la cyber security. È ormai diventato essenziale proteggere i nostri dati sensibili e le informazioni personali, in un mondo che è costantemente sotto attacco dagli hacker ed in cui ogni giorno arrivano notizie di cyber attacchi a persone e istituzioni. Per evitare di essere presi di mira, è necessario quindi creare delle barriere, rafforzando i nostri sistemi: l’AI può avere un ruolo molto importante nell’identificare i punti di vulnerabilità, dato che le reti di dispositivi connessi diventano più complesse.

Tecnologia più sostenibile

Inifne, con la crisi climatica e la consapevolezza che le persone stanno sempre più acquisendo su queste tematiche, la sostenibilità è stata sicuramente uno dei maggiori trend del 2021 e continuerà ad esserlo anche nel 2022. Questo, per Kingston, si riflette anche in ambito tecnologico.

I rischi ambientali stanno portando sempre più aziende a orientarsi verso un’ottica più green: sarà interessante, quindi, osservare il ruolo svolto dall’innovazione tecnologica nel settore del miglioramento della sostenibilità delle organizzazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefania Prando, Business Development Manager di Kingston Italy: «Nel complesso scenario che ci si prospetta nei prossimi mesi, noi Kingston ci proponiamo come un partner affidabile per affrontare, con tecnologie all’avanguardia, le sfide del futuro. Kingston Is With You, indipendentemente da ciò che fate: il 2022 sarà sicuramente ricco di problematiche inattese, ma anche di opportunità, e siamo certi che le nostre soluzioni saranno in grado di supportare le aziende per far fronte a qualunque sfida tecnologica».