Kofax: Ricoh è “Partner dell’anno

Ricoh è stata nominata da Kofax “Partner dell’anno” per il 2022: un riconoscimento che attesta il commitment di Ricoh che consente alle imprese di beneficiare delle soluzioni Kofax per la gestione dei processi di stampa e per l’intelligent automation.

Ricoh ha sviluppato competenze avanzate nell’implementazione delle piattaforme Kofax per l’automazione e la sicurezza documentale che garantiscono flessibilità e protezione delle informazioni nei moderni ambienti di lavoro, senza che siano necessarie configurazioni complesse.

Mediante la piattaforma Kofax per l’intelligent automation proposta da Ricoh, le aziende possono migliorare i processi critici avendo a disposizione insights sulle attività e funzionalità per l’automazione dei workflow basati su elevate quantità di dati.

Ricoh offre l’intero portfolio di soluzioni Kofax, ponendosi quindi come un unico fornitore in grado di rispondere a tutte le esigenze.

La partnership coinvolge direttamente i senior leader di Ricoh toccando dunque tutte le aree di business. Questo spiega il successo ottenuto da Ricoh e riflette inoltre la capacità dell’azienda di offrire in modo efficace le nuove soluzioni Kofax.

Nonostante le difficili condizioni di mercato e la situazione macroeconomica, lo scorso anno Ricoh ha registrato una crescita a due cifre dalla partnership con Kofax.

Edward Gower-Isaac, Business Process & Application Services Vice President, Ricoh Europe, commenta: “Siamo orgogliosi di essere il partner più importante di Kofax, un risultato che mostra la fiducia e il rispetto reciproci. Questo riconoscimento è l’occasione per celebrare la nostra partnership di lunga data. Attesta inoltre l’impegno costante di Ricoh e il lavoro di tutti i nostri professionisti che hanno acquisito expertise e competenze elevate per proporre e implementare l’intero ecosistema dei prodotti Kofax. Questo migliora ulteriormente la nostra capacità di guidare la trasformazione digitale dei nostri clienti e i cambiamenti negli ambienti di lavoro, valorizzando le potenzialità delle persone attraverso la tecnologia”.

Chris Strammiello, Senior Vice President, Channel Sales, Kofax, aggiunge: “Ricoh è risultata il nostro miglior partner per l’anno 2022, essendo in grado di gestire l’intero nostro portfolio, anche grazie a investimenti in persone e risorse. Ricoh è consapevole del fatto che l’innovazione e il commitment siano le basi per una partnership di successo e per una crescita costante. Inoltre, Ricoh è perfettamente allineata alla nostra strategia e, insieme, siamo pronti per aiutare i nostri clienti a vincere le sfide future”.