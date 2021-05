Il mercato delle DXP (Digital Experience Platform) sta crescendo in modo significativo in Italia sulla forte spinta delle soluzioni Commerce. Per questo motivo, Liferay, multinazionale americana specializzata nella piattaforma open source Liferay DXP finalizzata alla creazione di esperienze digitali su web, mobile e dispositivi connessi, ha avviato una campagna di reclutamento di nuovi partner, mirata all’espansione della sua presenza commerciale sul mercato con l’obiettivo di accelerare il go to market e per proporre ai propri clienti una vasta gamma di soluzioni innovative.

L’e-commerce – B2B e B2C – ha registrato risultati particolarmente positivi nel corso degli ultimi mesi, ulteriormente amplificati dall’accelerazione del passaggio al digitale spinta dall’emergenza Covid. Molti i mercati verticali che hanno registrato questo trend, in particolare quelli del farmaceutico, automotive, GDO, logistica e distribuzione. In base ai dati dell’Osservatorio eCommerce B2C – Netcomm School of Management del Politecnico di Milano, l’e-commerce in Italia ha chiuso il 2020 con segno positivo, registrando un +3,4%, per un valore di 32,4 miliardi di euro, con una penetrazione dell’online sul totale retail cresciuta del 2%.

L’esperienza che gli utenti vivono quotidianamente come consumatori fa sì che le aspettative diventino più elevate anche in ambito B2B ed è quindi sempre più importante poter garantire servizi simili al B2C, che mantengano unicità e personalizzazione per il target di riferimento.

Per supportare la richiesta di un mercato in costante crescita, Liferay offre una soluzione completa in grado di indirizzare esigenze sia in ambito B2B che B2C mediante una piattaforma open source, flessibile e scalabile, dotata di un sistema multi site di gestione dei contenuti, ordini ricorrenti, listini dedicati e cataloghi complessi.

Liferay Commerce consente alle aziende di supportare la propria forza vendita e migliorare le attività del post sales garantendo ad agenti, partner e distributori la disponibilità di dati aggiornati in real time mediante delle dashboard personalizzate.

L’integrazione con motori di AI e ML permette anche di effettuare previsioni su ordini e consegne evitando rotture di stock e riducendo di conseguenza sia i costi legati alla gestione dei magazzini che delle attività del customer care.

“Nel corso degli ultimi dodici mesi, sono state numerose le aziende che hanno avuto la necessità di adottare nuovi modelli di business per mitigare gli effetti del lockdown con impatti su tutte le filiere, sia della fornitura che della vendita e distribuzione, e adattarsi alle nuove abitudini dei consumatori sempre più connessi e informati. Oggi, per restare competitivi in un mercato globale e dinamico e garantire la continuità di business aziendale non si può più prescindere dal digitale,” sottolinea Dario Andreottola, Commerce Business Development Manager di Liferay Italia.

In questo contesto diventa particolarmente importante definire delle partnership di valore mediante le quali supportare i clienti nella scelta della migliore soluzione tecnologica e nella successiva adozione della stessa.

Con l’obiettivo di rispondere a questo incremento di domanda, l’azienda ha messo in campo una nuova campagna di recruitment di nuovi partner, dotati di competenze tecnologiche e digitali, con esperienza nell’integrazione di sistemi e processi complessi tipici del B2B, interessati a sviluppare opportunità di business nel segmento Commerce sul territorio.

A novembre 2020 Liferay ha introdotto anche una specializzazione dedicata al Commerce all’interno del Partner Program, proprio per consentire ai partner, storici e nuovi, di formarsi ulteriormente e sviluppare competenze dedicate a questo segmento in crescita. Liferay accompagna i partner nel processo di apprendimento mediante dei programmi di training online e sessioni di onboarding dedicate, sia tecniche che di business, per garantire formazione e competenze tecnologiche complete.

Liferay offre un supporto completo ai partner in fase di pre e post-vendita per coordinare il progetto e raggiungere tutti gli obiettivi definiti con il cliente, monitorandone i risultati a lungo termine.