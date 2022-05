Mobile Threat Defense: Exclusive offre Zimperium

Zimperium, fornitore globale nella mobile security, ha annunciato ufficialmente il suo primo accordo di distribuzione paneuropeo con lo specialista della sicurezza informatica Exclusive Networks. L’accordo è iniziato il 20 dicembre 2021 e, in base ad esso, Zimperium fornirà il suo portafoglio completo alla comunità di partner di Exclusive Networks in più territori, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Benelux e regioni nordiche.

In questo contesto, Exclusive Networks fornirà a sua volta servizi a valore aggiunto al programma zPartner di Zimperium, come la formazione tecnica e la vendita multi-lingue, MDF, supporto tecnico e di marketing, registrazione dei deal e certificazione dei partner.

In particolare, Zimperium è specializzato nel mercato critico del Mobile Threat Defense (MTD). Le sue soluzioni brandizzate, grazie a numerosi accordi OEM, sono integrate nei prodotti dei principali produttori di dispositivi mobili e dei fornitori di soluzioni di sicurezza informatica, che incorporano la tecnologia Zimperium per fornire la migliore protezione per endpoint e applicazioni mobili.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Ashish Patel, Direttore Generale EMEA di Zimperium: «La forza lavoro della maggior parte delle organizzazioni è diventata sempre più distribuita e remota, una tendenza che ha subito un’accelerazione durante la pandemia, portando a una crescita massiccia dell’utilizzo dei dispositivi mobili nelle imprese. Sfortunatamente, anche i criminali informatici si sono adattati e prendono attivamente di mira questi utenti mobili a una velocità mai vista prima. L’idea che i dispositivi mobili intelligenti siano immuni agli attacchi informatici che si rilevano comunemente sui desktop è un errore – ed esempi recenti come lo spyware Pegasus sugli iPhone di proprietà del governo e gli attacchi ransomware partiti da una violazione iniziale tramite dispositivi mobili sono la punta di un iceberg imminente, che i partner di canale devono riuscire a fermare prima che colpisca i clienti. La nuova partnership tra Zimperium ed Exclusive Networks offre la migliore tecnologia e competenza del settore per aiutare le aziende ad affrontare questa sfida emergente».

La ricerca del team Project Zero di Google ha rilevato che il numero di exploit zero day contro i dispositivi mobili nel 2021 è stato maggiore rispetto ai numeri rilevati nei 5 anni precedenti messi insieme. É emerso che il numero totale di exploit è più che raddoppiato arrivando a 58, con 17 destinati ai sistemi operativi mobili. Il numero di exploit mirati ai dispositivi mobili è cresciuto di un fattore sei e la percentuale di tutti gli exploit è quasi triplicata.

Nel 2021, l’analisi sulla sicurezza mobile di Zimperium ha rilevato 2.034.217 nuovi campioni di malware. In media, si tratta di quasi 36.000 nuovi ceppi di malware a settimana e oltre 5.000 al giorno.

La Mobile Threat Defense sta diventando un requisito per le aziende che cercano di rendere sicuri gli endpoint non protetti. Secondo la Market Guide for Mobile Threat Defense di Gartner del 2021, “Entro il 2025 più della metà delle organizzazioni nei settori regolamentati disporrà di una soluzione di sicurezza per dispositivi iOS e Android“.

L’accordo coincide anche con una nuova promozione per il canale, che consente ai partner Registered di fornire due risk assessment gratuiti ai propri clienti. Mobile Application Risk Assessment (MARA) e Mobile Device Risk Assessment (MDRA) sono forniti gratuitamente al cliente e identificano i rischi posti dai dispositivi mobili gestiti e non gestiti (BYO) e dalle applicazioni su reti critiche, dispositivi, sistemi operativi e vettori di phishing. La reportistica dettagliata offerta da ciascun assessment aiuta i partner a fornire strategie di mitigazione per problemi di sicurezza, privacy e conformità.

Commentando l’annuncio nelle medesima nota ufficiale, Denis Ferrand-Ajchenbaum, SVP Global Business Development & Ecosystems di Exclusive Networks, ha concluso: «La minaccia per i dispositivi mobili è significativa e in crescita e siamo lieti di collaborare con Zimperium per rafforzare la cybersecurity, la sicurezza e la privacy attraverso i nostri servizi e il nostro supporto specialistico per il go-to-market. Zimperium fornisce un tassello complementare a quasi ogni tecnologia del nostro portafoglio e offre ai nostri partner una tecnologia all’avanguardia, supportata dalla nostra esperienza specialistica, per aiutarli a entrare in un mercato emergente, che sta crescendo più velocemente di quasi qualsiasi altra area della sicurezza informatica».