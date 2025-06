NAS ASUSTOR ancora più innovativi ed efficienti

ASUSTOR, produttore di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, ha scelto di dotare i suoi NAS di una serie di funzionalità e tecnologie studiate per il contenimento dei consumi energetici e per prolungare l’affidabilità e la durata ne tempo dei sistemi.

Grazie a un’accurata gestione dell’hardware, gli utenti possono intervenire direttamente su diversi parametri, tra cui la luminosità dei LED, le modalità di attivazione, le impostazioni del cicalino e la velocità delle ventole, con la possibilità di scegliere tra modalità automatica o manuale dei loro NAS ASUSTOR.

Una gestione intelligente del proprio NAS ASUSTOR

A supporto di una gestione ancora più intelligente, la funzione di programmazione dell’accensione e dello spegnimento consente di pianificare il funzionamento del NAS ASUSTOR in base alla routine quotidiana, riducendo i consumi nelle fasce orarie non operative e garantendo la piena operatività al momento del bisogno.

A tutto ciò si affianca il supporto alle tecnologie Wake on WAN (WOW) e Wake on LAN (WOL), che permettono di accendere il dispositivo da remoto o da rete locale, assicurando praticità d’uso e ottimizzazione energetica.

In caso di inattività prolungata, I NAS ASUSTOR entrano automaticamente in modalità sleep S3, riducendo il consumo di energia e contribuendo a preservare nel tempo le componenti hardware, compresi i dischi rigidi.

Ulteriore plus è poi l’esclusiva tecnologia ASUSTOR MyArchive, che consente di trasformare il NAS ASUSTOR in una vera e propria soluzione storage a dischi rimovibili. Nel caso di backup automatici, ad esempio, questa tecnologia è in grado di montare i dischi di destinazione all’orario prestabilito e smontarli automaticamente al termine dell’operazione di copia dei file, garantendo così un’elevata efficienza energetica e una protezione costante dei dati.