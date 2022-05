Netcomm Forum 2022 da record: tutti i numeri della 17esima edizione dell’evento

Netcomm Forum 2022 si è concluso con oltre 21.000 presenze e più di 5.000 persone collegate da remoto. L’evento, promosso da Netcomm – il Consorzio del Commercio Digitale Italiano – e realizzato con il supporto organizzativo di Digital Events, ha visto l’avvicendarsi di oltre 175 workshop di approfondimento incentrati sui nuovi scenari e i trend emergenti nel mondo digital; 3 conferenze plenarie; 8 innovation roundtable; oltre 250 aziende sponsor ed espositrici e più di 340 relatori. Sono i numeri che raccontano il successo dell’edizione phygital dell’evento di riferimento per il mondo digitale sui temi dell’evoluzione dell’e-commerce, del digital retail e della business innovation a livello nazionale e globale, tornato in presenza il 3 e 4 maggio, presso MiCo, a Milano, dopo due edizioni interamente digitali.

“Le due giornate appena trascorse e la partecipazione senza precedenti che abbiamo riscontrato e vissuto in prima persona, dopo due anni di incontri a distanza, dimostrano l’energia e la dinamicità di un settore in fermento, quello che guida la trasformazione digitale del nostro Paese.” Ha commentato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “Il ritmo e l’intensità dell’evento, che abbiamo vissuto in prima persona, ci hanno messo di fronte alla necessità e alla disponibilità delle aziende a dibattere, confrontarsi e formarsi, permettendo alle persone di scambiare idee e competenze per prepararsi ad affrontare le sfide di oggi e quelle che ci aspettano nel futuro. Non posso che ringraziare tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un’edizione eccezionale di Netcomm Forum. Siamo già al lavoro per organizzare un’altra indimenticabile edizione: l’appuntamento è per il 17 e 18 maggio 2023.”

Gli appuntamenti e i gruppi di lavoro di Netcomm proseguiranno per tutto l’anno, così come gli studi e le ricerche sul mercato digitale per continuare nel percorso di affiancamento delle imprese italiane, approfondendo i trend e i comportamenti dei consumatori digitali, oltre che le aree di business centrali al processo di evoluzione digitale: dal marketing alla logistica, dai pagamenti al nuovo contesto regolamentare.

Il prossimo appuntamento in calendario sarà l’evento Netcomm FOCUS Logistic & Packaging 2022 di mercoledì 22 giugno 2022, dove si approfondirà e dibatterà con gli esperti dei temi chiave, dei trend e delle innovazioni della logistica e del packaging per l’e-commerce e i nuovi modelli omnicanale di retail.