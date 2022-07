SIPE entra in Horsa e il Gruppo si rafforza ulteriormente sul mercato delle soluzioni applicative verticali

Horsa, system integrator attivo a livello nazionale, che progetta e implementa soluzioni ICT destinate alle medie e grandi imprese, ha annunciato l’acquisizione di SIPE, società con una presenza consolidata nel mercato e un portafoglio di soluzioni proprietarie ed un focus sul settore della grande distribuzione.

SIPE e la sua controllata S.I.R.I. Srl, con 90 dipendenti e ricavi pari a circa 9 milioni euro, da oltre trentacinque anni offrono consulenza e soluzioni verticali alle aziende in tutto il territorio nazionale e su molti settori con le proprie soluzioni, entrano a far parte di Horsa.

L’operazione condotta da Horsa ha lo scopo di ampliare il portafoglio di offerta applicativa del Gruppo, affiancando alle soluzioni internazionali leader di mercato, soluzioni verticali “made in Italy”, sviluppate da software house italiane, capaci di rispondere alle esigenze del mercato in modo immediato e preciso e con prodotti di alta qualità.

Entrare a far parte di un Gruppo così importante rappresenta, per SIPE, l’opportunità di garantire la continuità dell’evoluzione delle proprie soluzioni con una roadmap di sviluppo solida e di ampio respiro, mettendo, nello stesso tempo, a disposizione dei propri clienti l’offerta ampliata del Gruppo.

“Horsa ha da sempre una grande attenzione a fornire ai propri clienti soluzioni concrete a supporto del loro business. Questo passa spesso attraverso la creazione o la acquisizione di prodotti proprietari sviluppati in Italia e nati su specifiche esigenze di determinati settori industriali. – afferma Nicola Basso, CEO di Horsa SpA, – Horsa Digital Retail sta interpretando con successo questo approccio e con SIPE si va a rafforzare ulteriormente l’offerta che il Gruppo propone alle aziende del settore Retail”.

“Negli anni, ci siamo sempre più specializzati nel mondo della GDO, progettando e realizzando delle soluzioni che rispondessero adeguatamente alle sempre più evolute esigenze del mercato, nei settori della Logistica di deposito, Ciclo Attivo e Ciclo Passivo. – dichiara Stefano Urbani, Founder SIPE Srl – Entrando nel contesto di una realtà più strutturata, di alto profilo e continua crescita come quello di Horsa, siamo certi che la SIPE potrà apportare e godere di maggiori sinergie, competenze e prodotti, completando l’offerta di soluzioni in tutta la Supply Chain. In continuità con l’attuale Management e valorizzando le reciproche risorse e specializzazioni, questa nuova fase offrirà maggiori e migliori opportunità di sviluppo, a beneficio di tutti, collaboratori e clienti.”

“Nel corso del 2021 abbiamo costituito una Business Unit specifica per il settore del Retail: Horsa Digital Retail. Questa Business Unit nasce dall’aggregazione di società e professionisti con esperienza ventennale di settore, con lo scopo di offrire soluzioni verticali e servizi dedicati. – afferma Gabriele Cortesi Executive VP Horsa SpA – Riteniamo che un settore di mercato come questo necessiti di una Business Unit dedicata in grado di fornire al mercato soluzioni innovative ed allo stesso tempo affidabili. L’ingresso di SIPE permette alla Business Unit di fare un salto dimensionale sia in termini di fatturato che di offerta, garantendo ai clienti soluzioni applicative capaci di coprire tutta la catena del valore: dal backoffice, ai centri di distribuzione arrivando ai punti vendita.”