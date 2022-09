Nuove opportunità APEX disponibili anche in Italia

Dell Technologies ha esteso la disponibilità per il reselling delle soluzioni APEX ad altri mercati a livello mondiale, Italia compresa.

Arricchito da diverse novità, il portfolio as-a-Service APEX dedicato ai partner offre al canale e ai clienti livelli superiori di flessibilità e possibilità di scelta sui bundle di servizi proposti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Adolfo Dell’Erba, Channel Senior Director di Dell Technologies in Italia: «Garantire che il cliente possa scegliere è una priorità per Dell Technologies. In un momento in cui la richiesta di soluzioni a consumo è in forte crescita, l’espansione di APEX presenta ai nostri partner l’opportunità di differenziarsi e promuovere le rispettive capacità individuali andando ad estendere il valore di APEX a una fascia più ampia di clienti. Queste novità vanno a soddisfare in modo diretto il feedback ricevuto dai partner richiedendo la disponibilità dei servizi APEX da erogare anche in Italia, accelerando la nostra spinta al segmento as-a-Service».

In particolare, in Italia i partner possono potenziare le proposte disponibili per i clienti con APEX Data Storage Services. Per rispondere in maniera puntuale alle necessità dei clienti, Dell propone un’opzione di abbonamento ad APEX Data Storage Services con o senza i servizi gestiti Dell. Questa novità permette ai partner di aggiungere i rispettivi servizi e rispondere alle richieste di maggior flessibilità espresse dal mercato, quali la possibilità di scegliere chi debba garantire le operations. Si tratta di una soluzione ideale per i partner che desiderano includere i propri servizi a valore aggiunto o i cui clienti desiderano gestire la propria esperienza as-a-Service internamente.

Il mercato è in continua evoluzione e trasformazione e di pari passo i modelli di business dei partner Dell. Questa evoluzione richiede nuove competenze, conoscenze e capacità da parte dei partner, e Dell è pronta a fornirle: ha infatti creato percorsi di formazione dedicati ai partner sulle strategie di vendita di APEX e dell’approccio as-a-Service disponibili su APEX Learning Center, accessibile ai partner tramite le proprie credenziali registrate nel Partner Portal.