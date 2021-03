Il riconoscimento è stato assegnato alla stampante multifunzione personalizzabile MC883 di OKI per l’innovazione e il valore aggiunto per gli ambienti di lavoro più impegnativi di diversi settori

MC883, l’MPF smart A3 a colori di OKI Europe ha ricevuto il premio Office Oscar dalla rivista OEN Magazine quale riconoscimento per le sue caratteristiche innovative e il valore offerto alle aziende di un’ampia gamma di settori. I premi OEN Office Oscar vengono conferiti ad aziende che propongono nuovi prodotti, servizi o iniziative, migliorando il livello in termini di standard, eccellenza, qualità e valore.

Il premio è il riconoscimento più recente ottenuto dal modello MC883 di OKI progettato per aggiungere valore agli ambienti di lavoro più esigenti, come quelli dei servizi professionali, dell’assistenza sanitaria e dell’edilizia. Il modello MC883 ha ricevuto anche il premio Editor’s Choice Award dalla rivista Print IT Reseller nel 2020.

Negli ambienti dei servizi professionali, dove è essenziale gestire i documenti in modo veloce, accurato e sicuro per soddisfare le esigenze dei clienti, MC883 fornisce autenticazione tramite PIN e ID per mantenere sempre al sicuro i documenti riservati e garantirne la completa tracciabilità. Negli ambienti sanitari, operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’MFP intelligente offre continuo supporto, assicurando disponibilità costante e riservatezza delle informazioni. In qualsiasi momento della giornata è possibile stampare, scansionare, archiviare, inviare badge, moduli per pazienti e informazioni mediche. Nell’ambito dell’edilizia, il modello OKI MC883 consente ai gruppi di lavoro di rispettare le tempistiche dei progetti e garantire la soddisfazione dei clienti offrendo in qualsiasi momento la possibilità di stampare e acquisire on-site documenti e planimetrie con una qualità professionale. Inoltre, la manutenzione del dispositivo può essere effettuata in qualsiasi ambiente senza necessità di un tecnico specializzato.

“Considerando in primo luogo il risparmio in termini di tempo e denaro, le prestazioni di stampa e lo spazio occupato, il modello MC883, MFP intelligente a colori A3 di OKI, si è guadagnato uno dei nostri ambiti premi Office Oscar ed è un’aggiunta gradita negli ambienti di lavoro più impegnativi, come quelli del settore sanitario. Caratterizzato da un design ergonomico, il dispositivo vanta facilità d’uso e manutenzione ridotta, offrendo la qualità professionale e la sicurezza necessarie a mantenere le aziende sempre operative”, sottolinea Clare Brooks, Editor di OEN.

Versatile e facile da usare, il modello MC883 è stato progettato pensando all’utente. Dotato della pionieristica tecnologia LED digitale di OKI, questo MFP intelligente produce eccezionali immagini a colori ad alta definizione con testo ultra nitido, grazie a una risoluzione elevata di 1200 x 1200 dpi in un’ampia gamma di formati, dall’A6 ai banner fino a 1,3 metri di lunghezza, con grammature fino a 256 g/m².

“Combinando funzionalità del flusso di lavoro facilmente personalizzabili con design intuitivo e stampa a colori nitida a 1200 x 1200 dpi, il dispositivo MC883 si è rivelato prezioso in settori in cui la stampa affidabile è molto richiesta”, afferma Polfai Ng, Product Marketing Manager di OKI Europe “Grazie al suo software flessibile, ai componenti ad alte prestazioni e all’architettura della piattaforma aperta sXP, questa stampante intelligente offre la versatilità necessaria alle organizzazioni con requisiti di stampa complessi per semplificare i flussi di lavoro, senza alcun impatto negativo sulle prestazioni o sulla produttività”.

In questo periodo difficile, in cui organizzazioni e aziende hanno bisogno del massimo sostegno possibile, oltre all’estensione della garanzia a 3 anni con la registrazione del prodotto, nell’ambito della campagna “Adapt Today”, OKI offre anche un pacchetto Business Agility del valore di circa €500 se si acquista un MC883 e un set di toner CMYK.

Il pacchetto include un abbonamento gratuito di sei mesi a The Design Hub e ABBYY FineScanner Premium, supporti per applicazioni di settore e accesso a modelli e grafiche. Si tratta di strumenti e risorse pensati per aiutare le aziende ad adattare rapidamente la segnaletica e le comunicazioni rivolte ai clienti alla situazione in costante evoluzione, ad esempio aderendo alle linee guida governative o rispondendo alle nuove tendenze del mercato e della società, senza dipendere da terze parti.