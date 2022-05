onsemi premia EBV Elektronik

EBV Elektronik, società Avnet, è stata premiata da onsemi come principale partner di distribuzione EMEA nel 2021.

I riconoscimenti annuali premiano in ciascuna regione il distributore che ha primeggiato nelle vendite della distribuzione, ha aumentato la quota di mercato, si è aggiudicato nuovi progetti e ha ottenuto, in un mercato dei semiconduttori in evoluzione, un punteggio elevato in termini di eccellenza complessiva dei processi.

Nel corso del 2021, il 64% delle attività di onsemi è derivato dalle partnership di distribuzione. A tale proposito, come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Jeff Thomson (a dx nella foto in alto), Senior Vice President of Global Channel Sales per onsemi: «Ciascuno di questi vincitori ha aumentato le vendite di prodotti, generato nuove e significative opportunità e supportato efficacemente le esigenze dei clienti, dimostrando al contempo la validità della nostra iniziativa aziendale rivolta all’eccellenza operativa».

A sua volta, secondo Thomas Staudinger (nella foto con il premio tra le mani), Presidente di EBV Elektronik: «Questo la dice lunga sul fatto che onsemi, leader nelle tecnologie sensoristiche e potenza intelligente, abbia scelto di lavorare a stretto contatto con EBV come principale partner di distribuzione nella regione EMEA. Aggiudicarci il Distribution Partner Award per il 2021 rappresenta una chiara dimostrazione della reputazione, della capacità tecnica e della portata globale della nostra società. Per il 2022, auspichiamo di continuare a lavorare a stretto contatto con onsemi».