Panasonic annuncia una partnership strategica con ORIX

Panasonic Connect ha raggiunto un accordo su una partnership strategica con ORIX Corporation per quanto riguarda il business dei proiettori e le operazioni correlate dell’azienda. Le due società prevedono di costituire una nuova società per gestire l’attività con l’obiettivo di una crescita continua. Questa decisione è stata presa oggi durante la riunione del consiglio di amministrazione di Panasonic Holdings Corporation in merito ai seguenti dettagli.

Panoramica

Insieme a ORIX, Panasonic Connect fonderà una nuova società basata sulla sua Media Entertainment Business Division (MEBD), con l’obiettivo di un’ulteriore crescita del business. Per quanto riguarda la nuova società, ORIX deterrà l’80% delle azioni e Panasonic Connect il 20%. Dopo la partnership di capitale, i prodotti target continueranno a portare il marchio Panasonic e la nuova società utilizzerà anche il nome Panasonic per il momento.

Contesto e obiettivi

Dalla commercializzazione del suo primo proiettore a tubo catodico (CRT) nel 1975, l’azienda si è occupata di proiettori e display commerciali e ha lanciato un’ampia gamma di prodotti che utilizzano la tecnologia proprietaria di controllo dei dispositivi*1. Negli ultimi 50 anni, l’azienda si è guadagnata la fiducia dei clienti di tutto il mondo e, con una quota di mercato leader nel mercato dei proiettori ad alta luminosità*2, l’azienda ha stabilito una forte posizione nel settore delle soluzioni visive.

D’altro canto, in questo mercato è aumentata l’importanza di integrare il software insieme all’hardware avanzato e sono sorti cambiamenti significativi nell’ambiente competitivo a causa dell’emergere delle tecnologie applicate e della domanda di esperienze immersive. Al fine di ottenere una crescita inorganica e un’ulteriore espansione del mercato in futuro, l’azienda ha ritenuto che sarà necessario rafforzare le operazioni e fare investimenti continui.

Alla luce di queste circostanze, Panasonic Connect e ORIX hanno stabilito che è possibile ottenere un’ulteriore crescita sfruttando le competenze tecnologiche e la base clienti della prima, insieme al potere di investimento di ORIX e alle conoscenze e all’esperienza coltivate attraverso investimenti aziendali in numerose imprese, tra cui aziende manifatturiere e grandi compagnie.

ORIX, con la quale l’azienda ha deciso di formare questa partnership di capitale, è una società che si impegna in diversi servizi finanziari e in operazioni commerciali con una prospettiva a medio e lungo termine. Attraverso questa partnership di capitale, l’azienda mira a sfruttare la vasta esperienza di ORIX negli investimenti aziendali e a perseguire strategie di crescita inorganica, insieme a continui investimenti per lo sviluppo tecnologico dell’ hardware e nella costruzione e l’esecuzione di alleanze strategiche su scala globale.

Informazioni sulla nuova società

Nell’aprile 2025, la nuova società sarà costituita dalla divisione Media Entertainment Business di Panasonic Connect. Inoltre, le filiali estere saranno istituite dalle funzioni di vendita di tale divisione in Nord America, Europa, Cina, Australia, Singapore e altre regioni che saranno gestite dalla nuova società. In Giappone, la Gemba Solutions Company di Panasonic Connect continuerà a gestire le vendite nazionali.

Avvio operativo: Previsto per il 1 aprile 2025 (L’esecuzione di questa partnership di capitali è prevista per il 1° aprile 2025, subordinatamente a determinate condizioni preliminari, come l’ottenimento dell’approvazione da parte delle autorità competenti).

Investimento di capitale: ORIX Corporation: 80% – Panasonic Connect Co., Ltd.: 20%

Operations: Attività di videoproiettori, attività di display a schermo piatto

Nota: come successore verrà istituita una società veicolo (SPC), di cui ORIX e Panasonic deterranno rispettivamente l’80% e il 20% delle azioni.

Informazioni su Strategic Capital Partner: ORIX Corporation

Stabilito: Aprile 1964

Rappresentativo: Makoto Inoue, Presidente e CEO

Patrimonio netto: 3.941.466 milioni di yen (a marzo 2024, U.S. GAAP)

Sede centrale: Edificio del World Trade Center, TORRE SUD, 2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo, 105-5135, Giappone

Sito web: https://www.orix.co.jp/grp/en/

*1: Tecnologia di controllo dettagliata per i dispositivi principali che consente proiettori compatti, leggeri, ad alta luminosità e di alta qualità.

*2: Fonte: PMA PMA_2023CYQ2_WorldwidePJCensusRevenues, importo delle vendite solo per Pro, escluso D-Cinema, 10.000 lm o più.

*3: Attualmente stiamo negoziando con società di vendita estere per stabilire la nuova società.