In occasione dell’iF Design Award 2021, le stampanti e i proiettori Epson sono stati nominati vincitori dall’International Forum Design GmbH di Hannover. Creato nel 1953, l’iF Design Award è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei riconoscimenti più prestigiosi per l’eccellenza del design di prodotti industriali innovativi. Il metodo di valutazione per l’assegnazione del premio si basa su molteplici criteri, tra cui: ergonomia, qualità della lavorazione, considerazione degli standard ambientali, grado di elaborazione e innovazione, funzionalità, usabilità, sicurezza, estetica e design universale. Una giuria di 98 membri – composta da esperti di tutto il mondo – ha selezionato i vincitori di quest’anno, tra 10.000 candidature provenienti da 52 paesi e regioni. Di seguito l’elenco dei prodotti Epson premiati:

Stampanti fotografiche professionali (SureColor SC-P900/SC-P906/SC-P700/SC-P706)

Queste stampanti a getto d’inchiostro di alta qualità fotografica stampano in formato A2+e A3+, presentano dimensioni straordinariamente compatte e consentono ai fotografi professionisti e agli appassionati di fotografia di produrre immagini accurate e con una potenza espressiva eccezionale. Dieci anni dopo, Epson ha ripensato da zero la qualità dell’immagine, le dimensioni della stampante, il design esterno e la facilità di utilizzo per creare modelli di punta adatti a guidare una nuova era della produzione fotografica.

Stampanti di grande formato (SureColor SC-R5000/SC-RR5000L, SC-R5070/SC-R5070L)

Prime stampanti Epson con inchiostri in resina, ideali per il mondo del signage e della grafica professionale, offrono prestazioni ambientali e produttività migliorate grazie a una tecnologia che consente una qualità di stampa straordinaria e una gestione precisa dei supporti, già presente sui modelli precedenti. Per un miglior rispetto dell’ambiente, Epson ha utilizzato un inchiostro composto da resine a base d’acqua contenente un basso COV (composto organico volatile), e ha ridotto i rifiuti di circa l’80% utilizzando sacche di inchiostro ad alta capacità invece delle cartucce. L’inchiostro in resina non solo permette un’elevata qualità di stampa con un’ampia gamma di colori, ma si asciuga rapidamente, riducendo i tempi di consegna e permettendo una maggiore produttività. Questo inchiostro vanta anche un’alta compatibilità con molteplici substrati e supporta vari materiali diversi dal PVC. L’uso di due set di confezioni d’inchiostro ad alta capacità permette la sostituzione a caldo e il funzionamento continuo, evitando di interrompere l’attività per il cambio e riducendo il carico di lavoro degli operatori. Inoltre, un’ampia finestra trasparente e l’illuminazione a LED permettono di controllare rapidamente le stampe.

Stampante per ricevute con attacco per tablet

Questa stampante per ricevute permette di fissarla a un tablet e ottenere facilmente un sistema POS con tablet. Epson ha progettato questo prodotto facendo in modo che i cavi fossero ordinatamente contenuti all’interno dell’unità principale e che l’altezza fosse compatta, per non interferire con le interazioni con i clienti.

Mini proiettore laser intelligente (EF-12)

I millennial e gli appartenenti alla generazione Z sono particolarmente inclini a guardare film e video online: l’EF-12 è stato progettato pensando a loro. Dotato di Android TV, consente di guardare facilmente i video tramite Wi-Fi, proprio come si fa con uno smartphone. Con un design di stile semplice e pulito, questo proiettore è adatto a qualsiasi arredamento – anche quando non è in uso – e risponde alle esigenze di coloro che prediligono lo stile minimal, mantenendo le loro case semplici e ordinate. Offre una potente esperienza video, proietta immagini fino a 150 pollici ed è dotato di un altoparlante a 2.0 canali. Dimensioni e peso ridotti rappresentano ulteriori vantaggi per gli utilizzatori.

Smart projector laser (EH-LS300B/EH-LS300W)

EH-LS300 è un proiettore dotato di una lente a ottica ultra-corta che permette di creare un ambiente home cinema con immagini fino a 120 pollici semplicemente posizionandolo di fronte a una parete. La sorgente di luce laser produce 3.600 lumen e consente di apprezzare immagini vivide anche in un soggiorno luminoso, mentre il sistema di altoparlanti a 2.1 canali fornisce un’elevata qualità del suono e un’esperienza 3D surround realistica, senza bisogno di acquistare una sound bar. Il proiettore è trasportabile e può essere sistemato anche in una camera da letto o posizionato all’aperto per la proiezione su una parete esterna.

Proiettori per il digital signage (EB-L255F/EB-L250F/EB-L200W)

Questi proiettori possono proiettare immagini nitide e vivide anche in ambienti ben illuminati, quali le sale riunioni e gli spazi espositivi nei negozi. Mentre i modelli precedenti usavano una sorgente luminosa a lampada che limitava gli angoli di proiezione, ora questi proiettori usano una sorgente luminosa laser che azzera queste limitazioni e permette di usarli anche per l’allestimento spaziale e la segnaletica. Estremamente compatti e con fino a 4.500 lumen di luminosità, questi videoproiettori si notano poco all’interno del negozio e non distolgono l’attenzione del pubblico. Grazie alla sorgente di luce laser hanno una lunga durata e quindi possono essere utilizzati in modo sicuro anche nelle applicazioni in cui rimangono accesi per lunghi periodi di tempo.