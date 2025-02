PLURIBUS ONE distribuita da ICOS in Italia, Grecia, Cipro e Malta

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni di infrastruttura e sicurezza IT, e PLURIBUS ONE, PMI innovativa specializzata in soluzioni avanzate di cybersecurity, hanno stretto un accordo di distribuzione per Italia, Grecia, Cipro e Malta.

Questo accordo dà il via a un piano d’azione condiviso, mirato a potenziare la competitività delle imprese attraverso soluzioni innovative e altamente personalizzabili, con un focus sulla protezione delle infrastrutture critiche. Pluribus One è un vendor di soluzioni per la cybersecurity, specializzato nella sicurezza applicativa. Il prodotto di punta dell’azienda è Seer Box, una soluzione progettata per la protezione di applicazioni web e API.

“La nostra missione è fornire ai nostri partner e clienti soluzioni all’avanguardia per proteggere i loro asset più critici. Con l’ingresso di PLURIBUS ONE nel nostro portafoglio, siamo in grado di affrontare con ancora maggiore efficacia le sfide in ambito cybersecurity”, commenta Federico Marini, Managing Director di ICOS. “Grazie all’approccio personalizzabile, scalabile e sicuro, sono convinto che le soluzioni offerte da PLURIBUS ONE rappresenteranno un valore aggiunto per tutte le aziende in cerca di soluzioni innovative nel settore della sicurezza informatica”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo di distribuzione raggiunto con ICOS. Dopo un percorso di maturazione tecnologica e commerciale che PLURIBUS ONE e SEER BOX hanno compiuto nel corso di questi anni durante i quali l’azienda ha acquisito competenze e referenze importanti, ICOS ci dà la prospettiva di lavorare in scala e su una dimensione Europea, che è quella per la quale PLURIBUS ONE è stata progettata e fatta crescere fin dalla sua costituzione. A tutti gli effetti la nostra è in questo momento l’unica tecnologia italiana ad offrire possibilità di monitoraggio, protezione, e threat intelligence per le Web Application e le API.

In un momento in cui la sicurezza del software diventa centrale nel panorama cyber anche alla luce dei disposti normativi entrati in vigore nel corso degli ultimi mesi, e in cui l’Europa tutta soffre della scarsa disponibilità di tecnologie proprietarie, era per noi fondamentale trovare un partner importante con cui poter lavorare allo sviluppo del mercato e cogliere le opportunità che possano emergere.

Il team ICOS ci ha fin da subito entusiasmato per il grande pragmatismo ed orientamento al risultato e siamo felici che abbiano scelto di condividere con noi questo percorso selezionando la nostra tecnologia rispetto ad altre più blasonate”, ha commentato Luca Piras, C.O.O di PLURIBUS ONE.

PLURIBUS ONE, da parte sua, ha scelto ICOS come partner strategico per espandere la propria presenza in questi mercati chiave, grazie alla solida esperienza di ICOS nella distribuzione di soluzioni IT e sicurezza. Il contributo di ICOS garantirà a PLURIBUS ONE un supporto prezioso per accrescere la propria visibilità e penetrazione in Italia e nei mercati limitrofi.