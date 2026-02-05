Pure Storage punta sempre più sui partner

Pure Storage, fornitore di tecnologia e servizi di data storage, ha introdotto una serie di novità riguardanti i programmi dedicati a rivenditori, distributori e servizi gestiti allo scopo di offrire ai propri partner un’esperienza maggiormente differenziata e imperniata sulle soluzioni attraverso azioni di enablement più approfondite e nuovi livelli di partecipazione.

“L’evoluzione del nostro programma dedicato ai partner si basa sugli aggiornamenti che abbiamo introdotto l’anno scorso a conferma dei continui investimenti di Pure a favore del successo dei propri partner. L’introduzione del livello Ambassador è un passaggio fondamentale per aiutarli a integrare Pure nelle loro soluzioni. Ci stiamo inoltre focalizzando sui servizi e su modalità di collaborazione più semplici, oltre a rafforzare il nostro impegno verso un modello di business basato prioritariamente sul canale” spiega Amy Fowler, General Manager, Commercial Line of Business, Pure Storage.

Differenziazione verticale e valore dei partner

Il nuovo programma di Pure Storage è studiato per dare priorità alle competenze tecniche verificate, alle specializzazioni sulle soluzioni e all’impatto operativo dei partner anziché ai volumi di business conseguiti. Le Solution Practice Designation e il nuovo livello Ambassador mettono in evidenza i partner che possiedono una conoscenza approfondita della piattaforma Pure Storage e che forniscono risultati in diverse aree di soluzione come AI e analytics, cyber resilienza, cloud e modernizzazione applicativa.

Le novità presentate si concentrano intorno ai servizi data-centric – ambito nel quale lo storage e i dati rivestono importanza fondamentale – in particolare nel programma Managed Services Provider (MSP) Partner, mentre per i distributori è previsto un ruolo più ampio a favore dell’enablement per accelerare la preparazione dei partner. Per questi ultimi, il tutto si traduce in una chiara differenziazione di mercato, in un raggiungimento più rapido della produttività e in un più stretto allineamento rispetto all’evolversi delle esigenze dei clienti. Tool e incentivi supportano ulteriormente i partner nella realizzazione di soluzioni capaci di scalare, semplificare le operazioni e produrre valore di business misurabile.

Le novità più importanti:

Nuovo livello “Ambassador” nel programma per i rivenditori: Pure Storage ha aggiunto un nuovo livello al vertice del proprio programma per premiare i partner più competenti. Il livello Ambassador è pensato per un gruppo scelto di partner che vantano una comprensione approfondita della Pure Storage Platform e che possono dimostrare le loro capacità in diverse aree di soluzioni. I partner Ambassador collaboreranno a stretto contatto con Pure per sviluppare competenze e proposte go-to-market.

Nuovo riconoscimento delle competenze tecniche dei rivenditori: il programma comprende ora delle Solution Practice Designation da assegnare ai partner che dimostrano di possedere le capacità e gli strumenti necessari per promuovere l’innovazione e far evolvere il mercato in quattro aree chiave: AI and Analytics, Cyber Resilience, Cloud e App Modernization.

Focalizzazione del programma per gli MSP sulle proposte data-centric: Pure Storage ha aggiornato il programma rivolto ai partner MSP focalizzandolo sui servizi nei quali dati e storage giocano un ruolo fondamentale. Ciò coinvolge aree come cloud privati e cloud sovrani, Storage as-a-Service, backup e disaster recovery. La società intende inoltre dare priorità alla collaborazione con i partner che erogano questi servizi utilizzando Pure Storage come piattaforma dati sottostante.

Un ruolo più ampio per i distributori: Pure Storage ha potenziato anche il programma rivolto ai distributori per supportarne un raggio d’azione più ampio e un enablement più veloce. Le novità comprendono incentivi alla crescita, maggiori investimenti marketing e ulteriori opportunità per la formazione dei rivenditori da parte dei distributori.

“Questi aggiornamenti rendono il nostro programma il più vantaggioso mai offerto per costruire business redditizi e duraturi con la piattaforma Pure Storage. Concentrandoci su un’esperienza per i partner più differenziata e orientata alle soluzioni, sostenuta da un maggiore supporto e ulteriore enfasi sui servizi e sui risultati, offriamo ai partner percorsi più chiari di profittabilità, motori di crescita più prevedibili e il supporto necessario per avere successo con i clienti nel 2026 e in futuro” commenta Geoff Greenlaw, VP Channel EMEA/LatAm, Pure Storage.

Dichiarazioni dei partner Pure Storage

“I partner giocano un ruolo essenziale nell’aiutare i clienti ad affrontare i temi delle infrastrutture moderne e della crescita del cyber rischio. Il programma e le specializzazioni per i partner Pure Storage si focalizzano sulle soluzioni creando nuove opportunità per collaborare, differenziarsi e fornire proposte integrate che migliorano la resilienza e accelerano il recovery dei clienti.” – Michelle Graff, SVP, Global Partners and Channels, Commvault

“I nostri clienti cercano partner capaci di aiutarli a modernizzare gli ambienti dati in modo chiaro e sicuro. L’evoluzione del programma partner di Pure Storage e i continui investimenti a favore di enablement e incentivi ci consentono di fornire soluzioni end-to-end che allineano infrastrutture, dati e risultati di business.” – Prashant Singh, Vice President Partner Alliances, Insight

“Red Hat è convinta che i partner siano fattori moltiplicativi che permettono alle aziende di modernizzare le loro infrastrutture usando soluzioni aperte e integrate che abbracciano applicazioni, dati e infrastrutture. Il nuovo programma per i partner Pure Storage rafforza questo modello dando priorità alle competenze tecniche e alle soluzioni fornite. Combinato con le piattaforme aperte per cloud ibrido di Red Hat, questo approccio aiuta i partner a creare e fornire architetture scalabili e resilienti che offrono flessibilità e sicurezza ai clienti impegnati nella modernizzazione.” – Kevin Kennedy, vice president, Global Partner Ecosystem, Red Hat

“In tutta l’area EMEA i clienti stanno accelerando l’adozione di strategie AI, cloud e di cyber resilienza aspettandosi dai partner soluzioni complete e sicure. Il nuovo livello “Ambassador” del programma riservato ai rivenditori si allinea con le nostre competenze in queste aree oltre che con la nostra conoscenza generale della tecnologia Pure e con la nostra capacità di combinare l’insieme per creare efficaci soluzioni individuali per i nostri clienti.” – Sven Kaminski, Head of Business Line Datacenter & Cloud, SVA

“Di fronte a clienti che adottano soluzioni full-stack per AI, cyber resilienza e cloud ibridi, la capacità di fornire proposte integrate è più importante rispetto ai prodotti individuali. Il nuovo programma per i partner di Pure Storage sostiene questa tendenza permettendoci di integrare la piattaforma Pure all’interno di architetture di soluzioni in grado di scalare, semplificare le operazioni e fornire concreto valore al cliente” – Mike Brabeck, AVP-Data Center, Public Cloud, & AI Partnerships, WWT