QAD cerca collaboratori in tutta Italia

Il 2022 si prospetta come un anno di crescita per QAD, fornitore di soluzioni ERP cloud e di gestione della supply chain. L’azienda, infatti, si propone di ampliare e rafforzare il suo network globale con l’ingresso di nuovi professionisti, ed è alla ricerca di agenti, rivenditori e partner.

In particolare, QAD ricerca su tutto il territorio nazionale professionisti per la commercializzazione del proprio portfolio soluzioni QAD Adaptive Applications, una suite completa di applicazioni SaaS per la gestione delle più importanti funzioni aziendali: pianificazione risorse aziendali, pianificazione della produzione, gestione della supply chain e degli acquisti, contabilità, gestione della qualità e trasporti internazionali.

Una buona opportunità per coloro che cercano nuove opportunità di business, in un momento in cui l’economia italiana sembra dare cenni di ripresa.

“Siamo alla ricerca di partner commerciali e tecnologici con esperienza nella vendita di soluzioni ERP per il settore manifatturiero. – Afferma Roberto Gandini, Senior Director Sales Executive di QAD Italia – Il nostro obiettivo è ricercare partner che possano aiutarci ad ampliare la nostra quota di mercato in Italia e che abbiano una vasta esperienza nel settore combinata alla passione per la nostra soluzione. Da oltre 40 anni lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per aiutarli a crescere ed avere successo nei loro business”.

Il QAD Global Partner Network conta attualmente più di 100 società partner che contribuiscono ad arricchire l’offerta QAD e a fornire soluzioni e servizi innovativi per la gestione dei processi aziendali dalla logistica fino al post-vendita. Il programma offre diversi tipi di partnership tra cui:

Channel Partner – rivenditori delle soluzioni QAD con supporto locale per le attività di vendita e marketing

– rivenditori delle soluzioni QAD con supporto locale per le attività di vendita e marketing Consulting and System Integration partners – fornitura di servizi di consulenza e project management per progetti d’implementazioni ERP con i prodotti QAD

– fornitura di servizi di consulenza e project management per progetti d’implementazioni ERP con i prodotti QAD Solution partners – fornitura di soluzioni complementari per ampliare ed integrare l’offerta QAD

– fornitura di soluzioni complementari per ampliare ed integrare l’offerta QAD Technology partners – fornitori di piattaforme hardware e software che possono contare sulla collaborazione con i team di R&S di QAD per integrare, validare e certificare soluzioni tecnologiche costituite dai loro prodotti e dall’offerta di QAD

I partner QAD possono beneficiare di una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di offrire ai propri clienti una soluzione ERP cloud moderna e flessibile, supporto per le attività di vendita e marketing e soluzione specifica per il settore manifatturiero che consentono di avviare cicli di vendita più rapidi ed efficienti.

“I nostri partner rappresentano un prezioso ecosistema a livello strategico grazie alla loro esperienza a livello tecnologico e di settore. – Aggiunge Gandini – Siamo consapevoli dell’importanza strategica dei partner, ne comprendiamo il valore ed è per questo che ci impegniamo affinché abbiano successo”.