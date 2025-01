Qlik collabora con TD SYNNEX

Qlik, specialista globale nell’integrazione e nella qualità dei dati, nell’analytics e nell’intelligenza artificiale (AI), ha annunciato oggi una partnership strategica con TD SYNNEX, distributore globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT. Questa partnership consentirà a Qlik di scalare le sue soluzioni per l’integrazione e l’analisi dei dati basate sull’intelligenza artificiale in Nord America e in Europa, consentendo a una rete più ampia di partner di accelerare i percorsi di adozione dell’intelligenza artificiale dei propri clienti.

“Espandere la nostra portata attraverso TD SYNNEX ci consente di fornire soluzioni di dati e analytics, leader di settore, di Qlik a un vasto ecosistema di partner”, ha dichiarato David Zember, Senior Vice President of Worldwide Channels and Alliances di Qlik. “Con questa collaborazione, rendiamo possibile alle aziende trasformare i dati in risultati di business reali attraverso le reti di canali più affidabili del settore”.

Grazie a questa partnership, Qlik e TD SYNNEX porteranno vantaggi significativi sia ai rivenditori che ai loro clienti:

Accesso partner ampliato : sarà possibile raggiungere decine di migliaia di partner non gestiti in Nord America e in Europa, integrando la rete esistente di Qlik di 300 partner gestiti in tutto il mondo.

: sarà possibile raggiungere decine di migliaia di partner non gestiti in Nord America e in Europa, integrando la rete esistente di Qlik di 300 partner gestiti in tutto il mondo. Integrazione senza soluzione di continuità : sfruttare il portafoglio diversificato di fornitori di tecnologia di TD SYNNEX per offrire soluzioni multi-vendor in linea con le esigenze aziendali.

: sfruttare il portafoglio diversificato di fornitori di tecnologia di TD SYNNEX per offrire soluzioni multi-vendor in linea con le esigenze aziendali. Abilitazione completa : fornire solidi programmi di co-marketing, formazione e campagne di generazione della domanda per accelerare l’onboarding e il successo dei rivenditori.

: fornire solidi programmi di co-marketing, formazione e campagne di generazione della domanda per accelerare l’onboarding e il successo dei rivenditori. Soluzioni end-to-end: distribuire la suite completa di strumenti Qlik per l’integrazione dei dati, la qualità dei dati, l’analytics e l’intelligenza artificiale.

“TD SYNNEX si impegna a unire soluzioni IT che offrono risultati di business oggi e sbloccano la crescita per il futuro”, ha dichiarato Cheryl Day, SVP of New Vendor Acquisition and Global Solutions di TD SYNNEX. “Aggiungendo le affidabili soluzioni di dati e intelligenza artificiale di Qlik al nostro portafoglio completo, permettiamo ai nostri partner di innovare, crescere e fare grandi cose con la tecnologia”.

TD SYNNEX si concentrerà sulla scalabilità delle soluzioni Qlik ai partner non gestiti nei mercati maturi, consentendo alle aziende di:

Stabilire basi dati affidabili: con Qlik Talend Cloud è possibile creare set di dati pronti per l’intelligenza artificiale con funzionalità integrate di integrazione, qualità e governance dei dati.

con Qlik Talend Cloud è possibile creare set di dati pronti per l’intelligenza artificiale con funzionalità integrate di integrazione, qualità e governance dei dati. Garantire l’integrità dei dati per l’intelligenza artificiale : sarà possibile utilizzare Qlik Talend Trust Score™ for AI per valutare e migliorare l’affidabilità dei dati, garantendo accuratezza e trasparenza nei progetti basati sull’intelligenza artificiale.

: sarà possibile utilizzare Qlik Talend Trust Score™ for AI per valutare e migliorare l’affidabilità dei dati, garantendo accuratezza e trasparenza nei progetti basati sull’intelligenza artificiale. Sbloccare le informazioni dai dati non strutturati: Qlik Answers potrà essere usato per trasformare le informazioni non strutturate in informazioni fruibili con spiegabilità e integrazione nei flussi di lavoro.

Grazie alla solida rete di rivenditori e alla scalabilità operativa di TD SYNNEX, Qlik può promuovere una più ampia adozione delle sue soluzioni, garantendo alle aziende in Nord America e in Europa di ottenere risultati misurabili dai loro investimenti in AI e analisi.