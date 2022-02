Ready Informatica distribuisce Chimpa di Xnoova

Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto, specialista nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo con l’italiana Xnoova per la distribuzione di Chimpa, la soluzione che unisce mobile management e mobile security in un’unica piattaforma.

Chimpa è una soluzione italiana al 100% che vanta già centinaia di migliaia di device gestiti in tutto il mondo e che al momento è l’unica soluzione sul mercato in grado di monitorare, gestire e proteggere diverse tipologie di device, non solo “mobile”, attraverso un’unica piattaforma. Chimpa infatti è una soluzione software UEM basata su cloud che consente di gestire qualsiasi dispositivo basato su iOS, Android e Windows, come Smartphone, Palmari, Tablet, Kiosk, Flat Panel e VR, monitorandoli, controllandoli e proteggendoli dalle intrusioni degli hacker e dal furto di dati attraverso il suo modulo incentrato sulla difesa dalle minacce “mobile” (Mobile Threat Defense).

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con Ready Informatica, che siamo sicuri essere un partner ad alto valore aggiunto e col giusto approccio ad un mercato particolarmente complesso, ma in grande espansione, come quello del mobile management e security” afferma Gianluigi Cravedi, CEO di Xnoova.

“Ready Informatica da sempre è conosciuta e apprezzata, sia dal canale, per la capacità di individuare soluzioni innovative e portarle in Italia, sia dai vendor, per la capacità di creare un canale di alta professionalità e valore aggiunto. Oggi siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Xnoova, azienda che, essendo Italianissima, già propone Chimpa sul mercato Italiano ma che ha trovato in Ready Informatica il giusto distributore a valore per creare il canale di rivendita per Chimpa.” afferma Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica. “Siamo convinti che aiuteremo Chimpa a diventare un best-seller in Italia grazie alla unicità dell’approccio tecnologico alle esigenze dell’IT in materia di gestione e sicurezza dei dispositivi mobili.”

Ready Informatica sarà subito all’opera per sviluppare il canale italiano di Chimpa per Xnoova organizzando una serie di webinar e training online e quando, speriamo presto, sarà possibile, anche seminari nella propria sede di Casatenovo (Lecco).