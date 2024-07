Red Dot Awards 2024: TCL fa il pieno di premi

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV, è stata premiata ai Red Dot Awards di quest’anno per il design di quattro prodotti all’interno del portfolio TV e soundbar, rafforzando la propria posizione come pioniere dell’innovazione e dell’eccellenza nel design.

Il Red Dot Award, istituito oltre 60 anni fa, è un riconoscimento internazionale e riferimento per il design. I premi di quest’anno celebrano in particolare i progressi rivoluzionari di TCL nei settori della tecnologia visiva e audio.

Mentre continua l’innovazione di TCL nel design e nella tecnologia, il suo impegno per migliorare l’esperienza di intrattenimento si estende al mondo dello sport, esemplificato dalle sue partnership in questo ambito – sostenendo le squadre di calcio nazionali e collaborando con atleti iconici per elevare l’esperienza degli appassionati di sport in tutto il mondo.

Il percorso verso l’eccellenza

La vittoria ai Red Dot Awards 2024 dimostra l’impegno costante di TCL verso l’eccellenza nel design e nell’innovazione. L’azienda continua a definire gli standard del settore integrando tecnologie avanzate a un design incentrato sull’utente.

I prodotti premiati ai Red Dot Awards

TV TCL QD-Mini LED 115X955 Max: Il TV più grande sul mercato

Il TV da 115 pollici, 115X955 Max, è la massima espressione dell’innovazione tecnologica e di design. Questo prodotto combina retroilluminazione Mini LED Full Array Local Dimming di 6a generazione con oltre 20.000 aree, pannello QLED a 144Hz e luminosità di picco 5000nit per offrire contrasti netti e immagini fluide dai colori brillanti e realistici. Il 115X955 Max è dotato di uno strepitoso sistema audio Dolby Atmos firmato Onkyo con ben 6.2.2 canali e potenza 120W, per un’esperienza totalmente immersiva. Con Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game Bar e Game Accelerator 240Hz in FHD, questo TV offre un’esperienza fluida e senza interruzioni anche nel gaming. Supporta inoltre i più recenti formati HDR, tra cui HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ.

Il TV premiato al Red Dot Awards è dotato del sistema Smart TV più avanzato di sempre: Google TV con Google Assistant integrato, che consente di accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti con controllo vocale “hands-free”.

TV Serie C65 e P75: Esperienza visiva di qualità

La serie TCL C65 combina pannello QLED PRO, 4K HDR Pro e Motion Clarity per offrire immagini nitide e dai colori realistici. Questa serie che ha conquistato i Red Dot Awards è dotata di Game Master 3.0, Game Accelerator 120Hz con risoluzione Full HD (disponibile nei modelli da 55, 65, 75 e 85 pollici) e pannello 144Hz con Game Accelerator 240Hz FHD per il modello da 98 pollici. Il sistema audio Dolby Atmos firmato Onkyo integra anche un subwoofer, che permette di avere un’esperienza di qualità anche dal punto di vista dell’audio. La serie C65 supporta i più recenti formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision, offrendo contenuti nella migliore qualità HDR, e grazie a Google TV con Google Assistant integrato, è possibile accedere ad un ampio catalogo di contenuti, controllando il TV con la propria voce.

La serie TCL P75 combina 4K HDR, Nanotecnologia Wide Colour Gamut e Motion Clarity per immagini brillanti e in alta qualità. Anche questa serie supporta gli ultimi formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision e lo standard audio Dolby Atmos

Dotata di Game Accelerator 120Hz FHD, questi TV offrono un gameplay fluido e reattivo. L’avanzato sistema Smart TV, Google TV con Google Assistant integrato, offre un accesso semplice e veloce ai contenuti e la possibilità di controllare il TV con la voce.

Soundbar Home Theatre TCL serie S5/S4: Esperienza audio avvolgente

Le Soundbar Home Theatre serie S5 e S4 sono progettate per offrire un’esperienza audio coinvolgente. Il design elegante si integra perfettamente con diversi stili di interni, aggiungendo un tocco di classe a qualsiasi living. Il modello S55H è inoltre dotato di subwoofer per avere un’esperienza ancora più immersiva.

Dichiarazioni

“Il nostro impegno a ispirare la grandezza attraverso l’innovazione e la qualità ci porta a spingerci continuamente oltre i confini della tecnologia e del design. Questi premi riaffermano la nostra dedizione nel fornire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, che siano in grado di migliorare la vita dei nostri consumatori”, ha commentato Stefan Streit, CMO di TCL Europe.

Shane Lee, General Manager di TCL Design Innovation Center (DIC), ha dichiarato: “Il design è al centro dell’innovazione di TCL. Ci impegniamo a creare prodotti esteticamente piacevoli e altamente funzionali, che spesso diventano il fulcro della casa. Combinando la tecnologia avanzata con la nostra filosofia di design, puntiamo a superare le aspettative dei consumatori e a ridefinire la tecnologia domestica. Siamo orgogliosi che i nostri TV e soundbar 2024 abbiano ricevuto prestigiosi premi di design Red Dot Awards”.