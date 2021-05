Destinato a progettisti, costruttori di quadri di comando e professionisti di data center, il nuovo Catalogo 36 presenta la gamma aggiornata dei prodotti Rittal per l’industria e per l’IT.

Il volume di 1191 pagine fatte di prodotti e sistemi, presenta le soluzioni Rittal ed Eplan in grado ottimizzare e accelerare i processi produttivi intervenendo in ogni punto della catena del valore dei nostri clienti. I nuovi prodotti permetteranno di costruire con successo la trasformazione digitale e affermare i processi di crescita nei mercati globali.

Dopo una storia di successo che dura da 60 anni e che ha visto oltre 35 milioni di contenitori venduti, gli armadi compatti e le cassette di derivazione in lamiera d’acciaio Rittal vengono sostituite dai nuovi armadi compatti AX e dai contenitori di derivazione KX. Questa evoluzione ci ha permesso di realizzare 30 nuove funzioni migliorative che hanno contribuito a migliorare e velocizzare i tempi di lavorazione e gli spazi di cablaggio del 30%. Rittal ha inoltre sviluppato nuove soluzioni per le esigenze IT attuali e future con la nuova piattaforma rack VX IT e il sistema PDU compatibile. Basato su un concetto modulare, VX IT è facile da installare e veloce da progettare grazie ai configuratori Rittal.

All’interno del catalogo è disponibile un’ampia proposta di Software e Tool per l’industria e le infrastrutture IT che Rittal, gratuitamente, mette a disposizione dei propri clienti per agevolare i processi di scelta, configurazione, lavorazione e ordine dei prodotti. E’ possibile accedere al download dei software direttamente dal sito www.rittal.it.

Nella versione PDF del catalogo i codici prodotto sono collegati alle corrispondenti pagine web di destinazione. Schede tecniche, strumenti di configurazione, dati CAD, video, certificazioni di conformità, diagrammi delle potenze, approvazioni, istruzioni di installazione, manuali d’uso e molto altro ancora sono a portata di un semplice clic.

L’obiettivo di Rittal è di offrire ai clienti soluzioni che chiederanno domani, sviluppate ieri ma già a magazzino oggi.

E’ possibile richiedere una copia cartacea del nuovo Catalogo 36 scrivendo a: mkg@rittal.it oppure scaricare la versione digitale a questo link.