RS Components ha esteso in modo significativo il suo accordo di fornitura con STMicroelectronics, specialista mondiale nella progettazione e produzione di semiconduttori.

Il rafforzamento della partnership si tradurrà in un aumento sostanziale della varietà e del volume di prodotti del marchio ST distribuiti da RS. L’offerta di ST sarà anche presente all’interno della piattaforma di progettazione online DesignSpark.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Frank Wolinski, EMEA VP, Head of Channel Sales di ST: «RS ha costruito con successo una vivace comunità internazionale di progettisti intorno alla sua piattaforma DesignSpark e il coinvolgimento futuro di ST all’interno di questa community rappresenta per noi un tassello importante di questo accordo di franchising. La natura complessa dei moderni progetti di elettronica richiede un supporto tecnico più approfondito. Estendendo l’accesso a un portafoglio più ampio di prodotti di ST attraverso DesignSpark, i progettisti potranno utilizzare meglio le risorse di cui hanno bisogno per completare i loro progetti più rapidamente e ottenere risultati migliori».

Per Andy Keenan, VP Global Product and Supplier Management for Electronics di RS: «ST è uno dei principali innovatori mondiali nelle tecnologie dei semiconduttori ed è leader di settore nelle aree legate all’elettronica di potenza, all’IoT, all’automotive, alle smart home e all’intelligenza artificiale. Fornire ai nostri clienti l’accesso a una gamma più ampia di prodotti del marchio ST è sicuramente un vantaggio per il loro lavoro di progettazione. Combinare questa estesa offerta ai tantissimi programmi tecnici che mettiamo a disposizione tramite DesignSpark sarà un altro enorme punto a favore».