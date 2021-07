RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, fornitore globale omnicanale di soluzioni di prodotti e servizi, ha integrato la libreria di componenti elettronici e il motore di ricerca SnapEDA nella sua premiata piattaforma di progettazione gratuita DesignSpark PCB. Adesso i progettisti avranno un facile accesso ai modelli CAD gratuiti di milioni di componenti elettronici, con un significativo abbattimento dei tempi di progettazione.

SnapEDA fornisce l’accesso gratuito ai blocchi di costruzione essenziali per la progettazione elettronica, compresi i simboli schematici, la piedinatura e i modelli 3D creati utilizzando la tecnologia proprietaria di creazione, verifica e traduzione. Quale unico motore di ricerca agnostico del settore, SnapEDA aiuta oltre 750.000 progettisti professionisti ogni anno a scoprire e progettare dispositivi selezionati da una libreria completa di componenti.

La pluripremiata piattaforma DesignSpark di RS comprende una suite di strumenti gratuiti per la prototipazione rapida di PCB che offre schemi illimitati per numero e dimensioni, illimitati livelli, moduli, pad e connessioni, integrazione con le librerie di componenti RS, un editor per creare librerie personalizzate e l’integrazione con i CAD meccanici ed elettrici gratuiti di DesignSpark.

La libreria di componenti online SnapEDA su DesignSpark è ricercabile inserendo un numero di parte noto oppure una o più parole chiave. I modelli CAD sono scaricabili gratuitamente e possono essere importati direttamente in DesignSpark PCB o in qualsiasi altro strumento CAD per PCB. Schede tecniche, specifiche complete, controllo dei prezzi e vendita dei componenti sono disponibili tramite RS.

“Dal lancio di DesignSpark 11 anni fa, RS Components ha dimostrato il suo impegno a sostenere la comunità di progettisti attraverso strumenti e risorse gratuite”, ha detto Natasha Baker, Founder and CEO of SnapEDA. “Questo impegno è lo stesso profuso da SnapEDA, da tempo in prima linea per aiutare i progettisti a progettare più velocemente con strumenti gratuiti e innovativi, unitamente alle risorse che abbiamo portato sul mercato. Siamo entusiasti di sostenere insieme la comunità dei progettisti grazie a questa nuova integrazione di SnapEDA sul sito web di DesignSpark”.

“La selezione delle parti e la progettazione possono essere i principali colli di bottiglia nel processo di progettazione elettronica, perché i progettisti devono trovare modelli digitali per ogni componente”, ha detto Carol North, Senior Digital Development Manager, RS Components. “La nostra nuova partnership con SnapEDA risolve questo problema aggiungendo modelli CAD gratuiti alla nostra piattaforma gratuita DesignSpark”.

Oltre a DesignSpark, i formati CAD supportati includono Altium, KiCad, Fusion360, Cadence Allegro, OrCAD, Eagle, Pulsonix, DipTrace, Proteus, ExpressPCB Plus, CircuitStudio, PADS, PCB123, Target 3001! e P-CAD.

SnapEDA è accessibile tramite il sito web di DesignSpark a QUESTO INDIRIZZO.