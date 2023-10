RS CONNECT: appuntamento il 18-19 ottobre ad Arese (MI)

Il 18 e il 19 ottobre 2023, RS Italia incontrerà clienti e fornitori ad Arese (MI), presso il Museo Storico Alfa Romeo in occasione dell’edizione 2023 di RS CONNECT. Per l’azienda, questa sarà l’occasione di evidenziare il proprio impegno a favore della sostenibilità, di presentare la linea Better World Products e di far conoscere nuove soluzioni e servizi.

Per l’edizione 2023, il filone tematico di RS CONNECT è quello dell’integrazione e flessibilità a supporto dell’industria digitale e sostenibile.

Per i fornitori e i clienti, si tratterà di un’occasione unica per confrontarsi in merito alle novità sui prodotti e i servizi RS. Allo stesso tempo sarà anche un’opportunità di aprire a nuovi business e consolidare ulteriormente i rapporti commerciali costruiti nel tempo. All’evento parteciperanno, infatti, più di 70 fornitori e partner commerciali provenienti da molteplici Paesi del mondo.

RS CONNECT 2023 sarà totalmente plastic free e tutti gli elementi, dai gadget agli allestimenti, saranno eco-friendly.

“Lo scopo che guida ogni azione del Gruppo RS è chiaro e potente: fare accadere cose straordinarie per un mondo migliore. Ciò che ci muove non è solo il successo nel business, ma un impegno inarrestabile verso la sostenibilità e l’innovazione, che permea ogni nostra iniziativa e progetto. La nostra visione è di diventare la prima scelta per i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri investitori e le comunità in cui operiamo. Questo non è semplicemente un obiettivo, ma il faro che guida ogni nostra decisione e strategia”, commenta Diego Comella, Managing Director di RS Italia.

RS CONNECT 2023: la struttura dell’evento

La novità di RS CONNECT 2023 è rappresentata da quattro aree tematiche. Qui verranno mostrate le soluzioni RS per ottimizzare i processi di acquisto, la gestione dell’inventario, l’approvvigionamento e le soluzioni per la sicurezza:

RS Procurement Solutions; RS Inventory Solutions; RS Integrated Supply; RS Safety Solutions.

Questo evento sarà anche l’occasione lanciare ufficialmente i prodotti Better World, ovvero una gamma di articoli che rispondono a diversi requisiti di ecosostenibilità e standard etici. Questa classificazione permetterà agli acquirenti di individuare, direttamente dal catalogo sul sito di RS Italia, le soluzioni che rappresentano una scelta più ecologica rispetto ad altre.

“In una società sempre più orientata verso la sostenibilità, il Gruppo RS ha identificato una crescente domanda di prodotti ecosostenibili. La nostra ricerca sul procurement dei materiali indiretti, che sarà resa pubblica a novembre, rivela che oltre il 90% dei clienti desidera opzioni più sostenibili, ma trova difficoltà nell’identificazione e nell’acquisto di tali prodotti. In risposta a questa sfida, abbiamo lanciato ‘Better World Products’. Si tratta di un’iniziativa che mira a semplificare la scelta di prodotti sostenibili per i nostri clienti”.

Attraverso l’etichettatura speciale, evidenziamo quei prodotti che possiedono certificazioni e prove di una maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza per la salute. Il tutto rendendo così la scelta di opzioni più verdi non solo accessibile, ma anche trasparente e semplice.” – spiega Diego Comella – “Con il lancio di Better World Products, il Gruppo RS sottolinea il proprio impegno non solo verso un business di successo, ma verso un futuro in cui sostenibilità e innovazione vanno di pari passo. Incarnando la nostra visione e scopo aziendale in ogni aspetto del nostro operato”, conclude il Managing Director di RS Italia.

Da sempre attenta al rispetto dei più elevati standard in tema di ambiente, RS Italia collabora con migliaia di fornitori per promuovere gli acquisti etici e migliorare le loro prassi di lavoro. Per questo motivo si assicura che la propria catena di approvvigionamento soddisfi solidi standard ambientali ed etici.