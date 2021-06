RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, fornitore globale omnicanale di soluzioni di prodotti e servizi, ha annunciato oggi il lancio del portafoglio di cablaggio e connessioni di RS PRO, che comprende un’offerta senza pari di prodotti di connessione di alta qualità e a prezzi competitivi per una serie di applicazioni industriali e di rete in una ampissima varietà di settori di mercato.

Rivolta a un’ampia selezione di clienti, la gamma risponde alle esigenze di progettisti di sistemi elettronici, buyers, tecnici della manutenzione e OEM.

Quest’ultima integrazione rappresenta il culmine – con un aumento dell’offerta di oltre il 40% – della significativa espansione che ha caratterizzato il portafoglio di RS PRO da inizio anno, con l’aggiunta di quasi 3.000 nuovi prodotti in 65 famiglie di cavi e connettori introdotti. Contraddistinguendosi per alta qualità e prezzi competitivi, l’offerta RS PRO per il cablaggio e le connessioni si posiziona sul mercato al pari delle offerte dei produttori di connessioni leader a livello mondiale.

Il portafoglio esteso vanta una selezione sostanzialmente aumentata di dispositivi di cablaggio e connessioni con nuovi connettori circolari industriali, connettori per impieghi pesanti, connettori di potenza e connettori DIN, così come un’ampia selezione di cavi e gruppi di cavi per l’automazione industriale e le applicazioni di rete Ethernet, insieme a pressacavi e accessori per cavi, e fili di collegamento e attrezzature.

“Questa gamma di cablaggi e connessioni enormemente ampliata aumenterà significativamente l’ampiezza e la profondità della scelta per i clienti”, ha detto Evonne March, Head of Product and Sourcing – RS PRO. “La disponibilità di un’offerta così estesa con una altissima qualità e prezzi competitivi rappresenta un grandissimo valore per i costruttori di macchine, quadristi e system integrator attivi in una grande varietà di settori di mercato”.

Il portafoglio di prodotti RS PRO comprende prodotti di alta qualità, fornendo scelta e affidabilità ai clienti e al contempo un risparmio senza precedenti.

Già disponibili a magazzino, tutti i prodotti della gamma RS PRO sono stati sottoposti a rigorosi test per garantirne affidabilità e conformità.

Tutti i prodotti riportano il sigillo di approvazione RS PRO e sono coperti da una garanzia di tre anni.

L’intera gamma di cablaggi e connessioni RS PRO viene ora distribuita da RS a livello globale.