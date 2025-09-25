Sale riunioni: arriva la semplicità plug-and-play

Jabra, specialista mondiale nelle soluzioni audio e video professionali, annuncia una collaborazione nel settore con Huddly, azienda norvegese specializzata in tecnologie video. Grazie ai loro portafogli di prodotti complementari, i due marchi scandinavi lavoreranno insieme per portare sul mercato una soluzione unificata, progettata per risolvere le principali sfide dei grandi spazi di riunione, in particolare sui sistemi Android. Poiché entrambe le aziende offrono già tecnologie avanzate e collaudate sul campo, la collaborazione consentirà un accesso più rapido al mercato, aiutando i clienti ad accedere a soluzioni complete senza ritardi o complessità. Questa nuova collaborazione si basa su un obiettivo comune: fornire soluzioni scalabili e plug-and-play che semplificano l’implementazione in sale riunioni di qualsiasi dimensione. Jabra offre soluzioni audio e video integrate per sale riunioni di piccole e medie dimensioni, progettate per un’implementazione semplice e prestazioni affidabili. Huddly, con Huddly Crew, offre una tecnologia multi-camera pensata per spazi di riunione più ampi, che utilizza l’intelligenza artificiale per automatizzare il tracciamento dei relatori e regolare l’inquadratura in tempo reale. Grazie alla combinazione delle tecnologie Jabra e Huddly, le aziende avranno ora accesso a un pacchetto completo che estende la copertura e le prestazioni a sale più grandi e complesse.

“Ci stiamo lanciando in un mercato in rapida espansione per riunioni intelligenti con un potenziale inesplorato nelle sale di grandi dimensioni”, afferma Holger Reisinger, Senior Vicepresidente per le soluzioni video di Jabra. “Questa collaborazione risponde a un’esigenza reale del mercato e ci consente di unire le nostre forze per supportare sistemi sicuri basati su MDEP e grandi spazi per riunioni, con l’obiettivo chiaro di fornire soluzioni integrate ai clienti di tutto il mondo”.

Perché questa partnership è importante

I clienti sono sempre più alla ricerca di un’unica soluzione scalabile che copra tutti gli spazi di riunione senza aggiungere complessità. Le sale di formazione grandi e polivalenti, in particolare quelle basate su sistemi Android, hanno storicamente richiesto configurazioni aggiuntive o soluzioni alternative. Questa partnership elimina tale ostacolo offrendo:

• Compatibilità end-to-end su ambienti Android, Windows e BYOD

• Video multi-camera integrato basato su intelligenza artificiale con tracciamento automatico dei parlanti

• Audio professionale Jabra, compreso l’audio di estensione

• Configurazione semplice via cavo senza necessità di programmazione o configurazione manuale

• Sicurezza rafforzata con la piattaforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP)

• L’integrazione perfetta consente di realizzare sistemi scalabili per sale di tutte le dimensioni, creando un pacchetto completo con assistenza completa su prodotti e servizi tramite Jabra+

Grazie a questa partnership, la tecnologia video di Huddly sarà disponibile per i sistemi per sale riunioni basati su Android come parte dell’ecosistema Jabra.

Soluzioni su larga scala

Jabra continua a supportare soluzioni per sale di piccole e medie dimensioni attraverso le sue consolidate linee di prodotti PanaCast e Speak. La collaborazione con Huddly è incentrata in particolare sulle sale di grandi dimensioni, dove sono essenziali una maggiore copertura video e una maggiore flessibilità audio. La soluzione congiunta è progettata per essere scalabile, consentendo alle aziende di estendere prestazioni costanti e un’implementazione semplificata anche negli ambienti di riunione più complessi.

“Noi di Huddly siamo entusiasti di collaborare con Jabra per portare tecnologia Huddly Crew multi-camera basata sull’intelligenza artificiale sui sistemi Android per sale riunioni di grandi dimensioni”, commenta Fraser Park, Chief Commercial Officer di Huddly. “Questa partnership ci consente di estendere la semplicità e la flessibilità che i clienti apprezzano a spazi più complessi, garantendo esperienze video e audio coerenti e di alta qualità in tutti i tipi di sale”.

Guardando al futuro

La partnership tra Jabra e Huddly sarà implementata a livello globale in più fasi, con l’integrazione completa prevista per l’inizio del 2026. Al momento del lancio, i clienti avranno a disposizione una soluzione Android completamente integrata, progettata per offrire la migliore esperienza possibile in spazi di grandi dimensioni. Entrambe le aziende sono impegnate a fornire un’assistenza tecnica costante, un’installazione semplificata e un’esperienza di riunione senza interruzioni in sale di tutte le dimensioni.