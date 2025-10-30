Zebra e Salesforce uniscono le competenze in Retail Cloud POS

Zebra Technologies Corporation, specialista globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro per favorire operazioni intelligenti, ha annunciato, in occasione di Dreamforce 2025, la collaborazione con Salesforce per il lancio della prima soluzione congiunta nel suo genere: Retail Cloud Point of Sale (POS) su Android. La soluzione è progettata per migliorare le operazioni nei punti vendita, agevolare il personale negli store e favorire un’interazione più coinvolgente con i clienti per i retailer di tutto il mondo.

Retail Cloud POS potenzia gli operatori in prima linea

Retail Cloud POS affronta alcune delle principali sfide che i retailer devono affrontare oggi, come le vendite perse, formazione lenta degli addetti alle vendite e conteggi di inventario imprecisi. L’integrazione dei mobile computer Zebra Android delle serie TC5 ed EM45 con la piattaforma cloud di Salesforce fornisce ai team in prima linea dati in tempo reale geolocalizzati, consentendo loro di essere più efficienti e produttivi nell’esecuzione di compiti critici. Inoltre, permette ai retailer di prendere decisioni più rapide e intelligenti e di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato.

Zebra collabora con Salesforce e Google per offrire nuovi livelli di efficienza

Questa offerta innovativa è la prima di una serie di soluzioni che le due aziende intendono co-sviluppare, in cui Salesforce espande a livello globale la propria soluzione mobile POS, facendo leva sull’esperienza di Zebra nei dispositivi, nel software e negli strumenti di analisi progettati per gli operatori in prima linea, che costituiscono la base per operazioni intelligenti. Specialista nella categoria dei dispositivi Android di livello enterprise, Zebra collabora strettamente con Google per garantire che i propri dispositivi siano progettati specificamente per supportare flussi di lavoro moderni, guidati da una forza lavoro connessa e sicura.

Insieme, Zebra e Salesforce aiuteranno i retailer a raggiungere nuovi livelli di efficienza, collaborazione e personalizzazione, aprendo la strada a una nuova generazione di soluzioni avanzate che consentono di connettersi meglio con i clienti e favorire una crescita incrementale. Sfruttando il portafoglio hardware innovativo di Zebra e l’ecosistema software di Salesforce per offrire soluzioni all’avanguardia come Retail Cloud POS su Android, i retailer possono ottimizzare le attività degli operatori in prima linea e nei punti vendita.

Secondo il recente studio di Zebra “Impact of Intelligent Operations”, realizzato in collaborazione con Oxford Economics, i retailer hanno registrato un miglioramento del 21% nella soddisfazione dei clienti e un incremento fino a 1,8 punti percentuali nei ricavi e nella redditività, grazie al perfezionamento dei flussi di lavoro legati alla gestione dell’inventario.

La recente acquisizione di Elo da parte di Zebra amplia l’attuale portafoglio dell’azienda e favorisce nuove opportunità di innovazione nell’ambito della collaborazione con Salesforce, con l’obiettivo di offrire un valore aggiunto ai clienti in comune.

Dichiarazioni

“La nostra nuova collaborazione con Salesforce segna un capitolo entusiasmante nell’innovazione del settore retail, e il lancio di Retail Cloud POS è solo l’inizio di ciò che realizzeremo insieme”, ha dichiarato Joe White, Chief Product & Solutions Officer di Zebra Technologies. “Integrando le soluzioni intelligenti di Zebra basate su Android con la piattaforma clienti di Salesforce, consentiamo ai retailer di connettersi in modo più efficace con i propri clienti e con il personale di vendita”.

“In una nuova era del cosiddetto agentic commerce (commercio autonomo basato su agenti AI), uniamo Salesforce Retail Cloud POS, i dispositivi innovativi di Zebra Technologies e il sistema operativo Android di Google per offrire ai retailer strumenti all’avanguardia e insight intelligenti basati sull’intelligenza artificiale per una maggiore produttività”, ha dichiarato Nitin Mangtani, Senior Vice President e General Manager di Salesforce Commerce and Retail Cloud. “Questa collaborazione dà vita a esperienze di acquisto integrate e senza interruzioni, che aiuteranno le aziende ad attrarre una nuova generazione di consumatori. Retail Cloud POS su Android ci consente di realizzare la nostra missione: progettare soluzioni potenti che aiutano i retailer a connettersi con i propri clienti e ad incrementare i ricavi”.

“La nostra collaborazione con Zebra ha aperto la strada a nuovi casi d’uso frutto dell’integrazione tra tecnologie mobile, cloud e intelligenza artificiale, migliorando l’esperienza sia dei dipendenti che dei clienti nel settore retail”, ha dichiarato Sean Ginevan, Head of Global Technology Partnerships, Android Enterprise di Google. “La soluzione Retail Cloud POS basata su Android beneficerà della facilità di implementazione e della gestione sicura, elementi che consentono alle aziende di ottenere le informazioni e intuizioni necessarie per raggiungere i migliori risultati”.